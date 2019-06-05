Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
|05 Haziran 2019 08:41
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Kaza Niğde Fertek Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Fertek Mahallesi istikametinden Niğde Merkez istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken kazayı gören vatandaşlar yanan otomobil içerisinden bir kişiyi çıkardı. Alevlerin sardığı otomobil de bir kişinin daha olduğu ve yanarak öldüğü belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürdü.
Hayatını kaybeden iki şahıs kimliklerinin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.
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