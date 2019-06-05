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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası yakınları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
 05 Haziran 2019 08:56
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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.16'da merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası yakınları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Anadolu Ajansı
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