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Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı
 05 Haziran 2019 08:35
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Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beyşehir- Isparta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobil, Ali Sütoğlu yönetimindeki 42 H 1482 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sütoğlu'nun kullandığı otomobil, şarampole yuvarlanıp, takla attı. Ali Akusta yönetimindeki 34 PJ 3595 plakalı otomobil de H.K.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden Sütoğlu yaralanırken, yanındaki Atakan Doğu (33) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. H.K.'nin aracında bulunan Deniz Çekiç, Ünal Erdoğan ve Özkan Kuyucu da yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücü H.K.'nin bulunması için çalışma başlattı.
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