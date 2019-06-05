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Antalya'daki makilik yangını kontrol altında

Finike ilçesinde yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı
 05 Haziran 2019 10:01
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Antalya'daki makilik yangını kontrol altında

Antalya'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yuvallar Mahallesi'ndeki makilik alanda dün başlayan yangına Finike ve Kumluca orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler karadan, iki yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti.

Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının söndürülmesi için gece boyunca ekipler çalışmaları sürdürdü.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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