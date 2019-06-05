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Aile Bakanlığı'nın sosyal medya çalışma grubu tespitlerine devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
 05 Haziran 2019 10:36
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Aile Bakanlığı'nın sosyal medya çalışma grubu tespitlerine devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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