Aile Bakanlığı'nın sosyal medya çalışma grubu tespitlerine devam ediyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
|05 Haziran 2019 10:36
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kural tanımaz sürücüler, denetimlerden kaçamadı
04 Haziran 2019 23:48
|5 milyon memur toplu sözleşmeyi bekliyor
04 Haziran 2019 23:43
|KDK'den 'öğretmen mülakatı' kararı
04 Haziran 2019 21:13
|Mehmetçik, bayramda da görev başında
04 Haziran 2019 19:40
|Bakan Ersoy hizmete açtı! Girişler ücretsiz
04 Haziran 2019 19:25
|Bursa cezaevi, fabrika gibi
04 Haziran 2019 19:16
|Profesörün kundaklanan odası onarıldı
04 Haziran 2019 19:12
|'Keşke o gün savaşı kaybetseydik' diyen imam açığa alındı
04 Haziran 2019 17:10
|Bu hayvanı avlamanın ve zarar vermenin cezası 19 bin 830 lira
04 Haziran 2019 14:42
|Türk Askeri, Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü
03 Haziran 2019 23:48