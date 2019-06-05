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CHP heyeti, AK Parti heyeti ile bayramlaştı

CHP heyeti, AK Parti heyeti ile bayramlaştı
 05 Haziran 2019 10:49
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CHP heyeti, AK Parti heyeti ile bayramlaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında AK Parti'nin heyeti ile bayramlaştı.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen bayram ziyaretinde, Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclis Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın kolları MYK Üyesi Figen Kahya tarafından AK Parti'nin Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan heyet ağırlandı.

Çeviköz yaş olarak tüm heyet üyelerinden büyük olduğunun altını çizerek, eski bayramların değerini vurguladı. Ayrıca Çeviköz bayramlaşmanın geleneksel olduğunu belirterek, kardeşliğin ve dostluğun önemli olduğu bu dönemde siyasi rekabeti bir kenara bırakmak gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin Ankara Milletvekili Orhan Yegin de Çeviköz'e katıldığını belirterek "Her birimiz, farklı alanlarda bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir" diye konuştu.

Yegin, tüm şehit ve gazi yakınları olmak üzere vatandaşların bayramını kutladığını söyleyerek "Cenab-ı Allah memleketimizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereketlik içerisinde nice bayramlara ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

Rekabetlerin hep bayram havası içinde ilerlemesi dileğinde bulunan Çeviköz, rekabetin kırıcı olmadan sürdürülmesi gerektiğini kaydederek "'İyi oynayan kazansın' derler ya, adil bir şekilde, bu rekabetin tatlı bir şekilde sona ermesini dileyelim" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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