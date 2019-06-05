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TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir"
 05 Haziran 2019 10:58
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TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, otellerde uygulanan "her şey dahil" sisteminin esnafa zarar verdiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, konaklama dışında da harcama yapan, yüksek gelir grubundaki turistleri hedefleyen politikalar üzerinde çalışılacağını belirten Palandöken, "Konaklama dışında harcama yapan turisti kazanmak için her şey dahil sisteminden vazgeçilmelidir. 2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefine ulaşmak için öncelikle bu sistem kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sistemin uygulandığı bölgelerde konaklayan turistlerin bulundukları çevreyi gezmedikleri gibi esnaftan da alışveriş yapmadıklarını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Turistler, her şey dahil olduğu için tek seferlik bir ödemeyle tatilini tek bir yerde geçiriyor. Bu da turistik bölgelerdeki esnafımızın kazancını azaltıyor. Bunun yanı sıra bazı tur rehberleri, ziyaretçilerin esnaftan alışveriş yapmalarını engelliyor ve yalnızca anlaşmalı oldukları yerlere yönlendiriyor. Bu tür haksız uygulamalarda bulunanlar tespit edilmelidir."

Anadolu Ajansı
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