Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Agrı Dogubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
|05 Haziran 2019 11:06
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Agrı Dogubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Agrı Dogubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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