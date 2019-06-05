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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Agrı Dogubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
 05 Haziran 2019 11:06
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Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Agrı Dogubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Agrı Dogubayazıt kırsalına düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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