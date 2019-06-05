Üniversitelere 'yapay zeka' bölümleri geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geleceğin meslekleriyle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, üniversitelerde bu alanlarda bölümler açılmaya başlandığını söyledi. Prof. Dr. Saraç, "Geleceğin meslekleriyle ilgili ülkemizin ihtiyacı olan büyük veri, yapay zeka, veri madenciliği, robotik gibi öncelikli alanlarda doktora programları açtık. Akademiye, iş dünyasına ve sanayiye doktoralı ve nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz" dedi.

30 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN GEÇTİ

YÖK Başkanı Saraç, geleceğin meslekleriyle ilgili yaptıkları çalışmaları şöyle sıraladı: "YÖK olarak gençlerimizi geleceğe yönelik yetiştirmek için birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. 16 üniversitemizde öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik dijital dönüşüm programları başlatıldı. Şimdiye kadar 30 bin öğrenci bu alanda eğitim aldı, bu yılın sonuna kadar bu rakam 100 bini bulacak. Böylece dijital dünyanın algoritmasına aşina bir işgücü yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yeni YÖK olarak geleceğin mesleklerine yönelik araştırma ve belirleme çalışmalarımız daha da gelişerek genişleyecek.

Bu yıl lisans ve ön lisans programlarında 'geleceğin meslekleri' olarak tanımlanan yeni programlar açıldı. Bu yılki YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih kılavuzunda bu bölümler yer alacak. Lisans ve önlisansta geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen bilgi güvenliği teknolojisi, havacılık elektroniği, tarım ve ticaret işletmeciliği, yapay zeka mühendisliği, uluslararası ulaştırma sistemleri, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama (önlisans), hibrid ve elektrik taşıtları teknolojisi (önlisans), üç boyutlu modelleme ve animasyon (önlisans) gibi alanlarda bu yıl yeni program açılacak.

ÜNİVERSİTE, SENDİKA VE İŞ DÜNYASIYLA KONGRE

Ekimde İstanbul'da 'Geleceğin Meslekleri-Bölgesel Değerler ve Türk Yükseköğretimi' başlıklı üniversite, sendika ve iş dünyasının bir araya geleceği büyük bir kongre düzenlenecek. Burada bütün paydaşlarlarla bu konu ayrıntılı olarak çalışılacak. Kongre çalışmasında ülkemizin geleceği olan gençleri geleceğin meslekleriyle tanıştırmak ve onların bilimle yoğrulmuş beyinleri ve yetenekli elleriyle büyük Türkiye idealine katkı sağlamak istiyoruz. Kongrede geleceğin mesleklerine kamu, özel sektör ve iş dünyasının bakış açısı, üniversitelerimizde bu alandaki bölümler ve yeni açılımlar, endüstri 4.0 dijitalleşme ve geleceğin meslekleri, akademi dünyası geleceğin mesleklerine ne kadar hazır gibi konular yer alıyor."

100/2000 PROJESİNDEKİ BAZI ALANLAR

YÖK, doktora programlarını da geliştiriyor. Bu amaçla 100 alanda 2000 doktora öğrencisine burs verilen 100/2000 Projesi uygulanıyor. Bu alanlardan bazıları ise şöyle:

Fen ve Mühendislik: Blokzincir Teknolojisi, Veri Bilimi ve Bulut Bilişim, Uzay ve Havacılık Mühendisliği (Uydu ve Uydu fırlatma teknolojileri dahil), Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Hidrojen ve Yakıt Pilleri, Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

Sosyal Bilimler: Eğitimde Dijitalleşme, Uluslararası Güvenlik ve Terör, Bilişim Hukuku, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım, Bilgi ve Belge Yönetimi

Sağlık Bilimleri: KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Korunma), Kök Hücre Çalışmaları, Nüfus Hareketliliği ve Göçmen Sağlığı, Rejeneratif Tıp, Moleküler Onkoloji, Rehabilitasyon Tıbbı ve Yardımcı Teknolojiler.

TEMEL YETENEKLERİN % 41'İ DEĞİŞECEK

ENDÜSTRİ 4.0 ve dijital dönüşümün etkileri birçok yeni meslek alanlarının oluşmasına veya mevcut iş alanlarının dönüşüme uğramasına yol açıyor. Bu değişimler bölgesel coğrafyayla da ilgili. Türkiye'ye bakıldığında, iş dünyasında, iş hayatı için gerekli görülen temel yeteneklerin yüzde 41'inin 2020 itibarıyla değişeceği ifade ediliyor. Türkiye'de yükseköğretim politikalarını yürüten kurum olarak biz de yetiştirdiğimiz gençlerin kariyer yollarında daha başarılı olmaları ve ülkenin ekonomik ve sosyal refahına mutlak katkı koyabilmeleri saikini önemle önde tutuyoruz. 21'inci yüzyılın diğer bir özelliği de, teknik yetenekler kadar sosyal yeteneklerin de önemli olduğu. İş dünyasına sunduğumuz iş gücünün niteliğini arttırırken sosyal yetenekler kavramı da üniversitelerimizin önemli hedefleri arasında.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEKİ 16 ÜNİVERSİTE

YÜKSEKÖĞRETİMDE dijital dönüşüm proje kapsamında belirlenen 8 üniversite şöyle: Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak. Proje kapsamında belirlenen ikinci sekiz üniversite ise şunlar: Ardahan, Artvin, Batman, Bitlis, Gümüşhane, Kilis 7 Aralık, Osmaniye, Hakkari.