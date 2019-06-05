1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak sunulan ve vatandaşların mesleki becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan yaygın eğitim kurslarına 5 ayda 3 milyon 447 bin 145 kişi kayıt yaptırdı- Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslara katılanların 1 milyon 358 bin 511'ini erkekler, 2 milyon 88 bin 634'ini de kadınlar oluşturdu- 2019'un ilk 5 ayında en çok kursiyer kaydedilen kurs, 393 bin 891 kişinin başvurduğu Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi oldu. Türkiye genelinde bu kapsamda toplam 12 bin 319 kurs açıldı
 05 Haziran 2019 12:15
Yazdır
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ücretsiz olarak sunulan ve vatandaşların mesleki becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan yaygın eğitim kurslarına 5 ayda 3 milyon 447 bin 145 kişi katıldı.

AA muhabirinin MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde bulunan yaygın eğitim kurslarında bilgisayar işletmenliğinden yabancı dile, el sanatlarından görsel sanatlara ve müzikten sağlığa kadar birçok farklı alanda ücretsiz eğitimler veriliyor.

Vatandaşlar bu kurslar aracılığıyla mesleki beceriler edinme, genel kültür seviyelerini artırma, çeşitli hobi dallarında yeteneklerini geliştirip uzmanlaşma imkanı buluyor.

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslardan 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 8 milyon 294 bin 852 kişi yararlanırken, 2019'un ilk 5 aylık döneminde de kurslara yoğun ilgi gösterildi.

Bu dönemde toplam 3 milyon 447 bin 145 vatandaş Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kurslara kaydoldu. Kursiyerlerin 1 milyon 358 bin 511'ini erkekler, 2 milyon 88 bin 634'ini de kadınlar oluşturdu.

- Bağımlılıkla Mücadele Eğitimlerine rekor katılım

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğinde sürdürülen ve bu yıl tüm eğitim kademelerindeki okullar ve kurumlarda yaygınlaştırılan "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde bu konuda açılan kurslara da vatandaşların yoğun katılımı sağlandı.

Verilere göre, yılın ilk 5 ayında en çok kursiyer kaydedilen kurs, 393 bin 891 kişi ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi oldu. Türkiye genelinde bu kapsamda toplam 12 bin 319 kurs açıldı.

Bunu 300 bin 378 kursiyerle "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi", 105 bin 536 kursiyerle de "Okullar Hayat Olsun Projesi" etkinlikleri izledi.

Bilgisayar İşletmenliği kursuna 80 bin 372, Kur'an-ı Kerim (Elifba) okuma kursuna 66 bin 370, Kur'an-ı Kerim Tevcidli okuma kursuna 66 bin 370, Türk İşaret Dili kursuna ise 59 bin 750 vatandaş katıldı.

Ayrıca İngilizce A1 seviyesi eğitimlerinden 52 bin 320, İlk Yardım kursundan da 50 bin 885 kişi yararlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tatlı yiyen asansöre binmesin
05 Haziran 2019 12:45		 'Kanun' sanatçısından 81 ilde öğrencilere kanun eğitimi
05 Haziran 2019 12:35
Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu
05 Haziran 2019 12:00		 Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
05 Haziran 2019 11:58
Meradaki 4 asırlık çınar ağacını yakmak istediler
05 Haziran 2019 11:40		 En anlamlı 'evet'in maliyeti 20 bin liradan başlıyor
05 Haziran 2019 11:18
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
05 Haziran 2019 11:06		 Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü
05 Haziran 2019 10:59
CHP heyeti, AK Parti heyeti ile bayramlaştı
05 Haziran 2019 10:49		 Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu
05 Haziran 2019 10:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Tatlı yiyen asansöre binmesin12:35 - 'Kanun' sanatçısından 81 ilde öğrencilere kanun eğitimi12:26 - 'Sıfır atık' uygulanan kurum sayısı 18 bin 750'ye ulaştı12:15 - MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı12:02 - Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde12:00 - Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu11:58 - Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma11:46 - Üniversitelere 'yapay zeka' bölümleri geliyor11:40 - Meradaki 4 asırlık çınar ağacını yakmak istediler11:20 - 50 milyar lirayı altına yatırdık
11:18 - En anlamlı 'evet'in maliyeti 20 bin liradan başlıyor11:06 - Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi10:59 - Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü10:58 - TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi10:49 - CHP heyeti, AK Parti heyeti ile bayramlaştı10:36 - Aile Bakanlığı'nın sosyal medya çalışma grubu tespitlerine devam ediyor10:32 - Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu10:16 - Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Zayıflama çayı öldürüyordu
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü
Döviz gelirin yoksa dövizle borçlanma
50 milyar lirayı altına yatırdık
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğün anasını ağlatmak 3
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
hırt 1
çok konuşan insanlar 8
Biyolojik savaş 3
Binali Yıldırım 1
gerçeği gözden kaçırmak 2
Temizlik yapan erkek 2
vedat muriqi 1
uçtu uçtu 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam