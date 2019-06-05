Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü
|05 Haziran 2019 13:21
|Yazdır
Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Remziye Ayata, Ramazan Bayramı nedeniyle Kabasakal Mezarlığı'ndaki yakınlarının kabrini ziyarete geldi. Ayata, yürürken dengesini kaybedip mezarlığın ortasından geçen boş atık su kanalına düştü. Ağzı burnu kan içinde kalan yaşlı kadın bir daha kalkamadı. Yanındaki akrabası da onu kanaldan yukarı tek başına çıkartamayınca Can-Kur ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler kadını sedyeye koyup kanaldan çıkarmak isterken kadın vücudunda kırıklar oluştuğu için acı içinde bağırdı. Sedyeye konulduktan sonra kanaldan çıkartılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahallenin örnek geleneği: Bayram yemeği
05 Haziran 2019 13:37
|Bozdoğan'ın iki katlı pidesi patentli oldu
05 Haziran 2019 13:29
|Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
05 Haziran 2019 13:25
|Kastamonu'ya 12 saattir dolu yağıyor
05 Haziran 2019 13:13
|Atatürk büstünün bakımsız hali tepki çekti
05 Haziran 2019 13:09
|Tunceli tatilcilerin yeni rotası oldu
04 Haziran 2019 22:37
|Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler
04 Haziran 2019 22:08
|Muradiye Şelalesi'nde bayram yoğunluğu
04 Haziran 2019 20:49
|Sıcaktan bunalan soluğu Limni Gölünde alıyor
04 Haziran 2019 20:32
|İki adımla şehir değiştiriyorlar
04 Haziran 2019 20:04