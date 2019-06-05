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Bozdoğan'ın iki katlı pidesi patentli oldu

Aydın'ın Bozdoğan İlçesinden 32 yıl önce esnaflık yapmak için İzmir'e yerleşen Akın Engin, memleketinin en önemli lezzetleri arasında ilk sırada yer alan pidesini yenilikler ekleyerek markalaştırdı. 'İki Katlı Akın Pide' markasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan iki katlı pidesinin patentini almayı başaran Pideci Akın Engin; "Memleketimizin lezzeti bundan böyle patent altında lezzet meraklılarının damak tadı olmaya devam edecek" dedi.
 05 Haziran 2019 13:29
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Bozdoğan'ın iki katlı pidesi patentli oldu

İzmir'de yaşayan ve memleket hasreti çeken Aydınlıların lezzet durağı olan İzmir'in Buca Semtindeki 366 Sokak, No 4/B'deki Akın Pide'de, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı döneminin saray lezzeti olan Saray Pidesi'nin yanı sıra Nazilli Gülü, Bozdoğan Peynirlisi ve patenti kendine ait olan özel lezzeti İki Katlı Akın Pide'si ile gelenekleri yaşatmaya devam ediyor.

Kendi ismini taşıdığı pide salonunda hizmet veren Akın Engin, mütevazi pide salonunda Osmanlı Sarayı, Bozdoğan ve Nazilli'nin geleneksel lezzetleri olan Pidelerini yaşatmak istediğini ifade ederek, "32 yıl önce hayatımı kazanmak için geldiğim İzmir'de Buca Semtine yerleştim. Pidecilikte çırak olarak çalışırken öğrendiğim Şam Tatlısı (Şambali) işimi burada da devam ettirdim. Ama memleketimin vazgeçemediğim lezzetleri olan pidelerine hasretim beni 5 yıl önce bu sektöre yönlendirdi. Bozdoğanımıza has Bozdoğan Peynirlisi, Nazillimize has olan Nazilli Gülü ve 1400'lü yılların Osmanlı Saray Sofrasının lezzeti olarak bilinen ve son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş kebap türü olan Saray Pidesi'ni de yaşatmaya karar verdim. Bunların üzerine araştırmalarımı yoğunlaştırarak kendi işyerimi bu yönde markalaşmaya yoğunlaştırdım. Son beş yılda geldiğim nokta ise başarı oldu. Bunu da mahalle esnafı başta olmak üzere mahalle sakinleri ve İzmir'de yaşayan Aydınlı hemşerilerimizin övgüleri ile tescilledim. Kendi ürünüm olan İki Katlı Akın Pide markasını ise patent altına aldım. İki katlı lezzet artık patentli olarak müşterimize sunuluyor. Müşterilerimin ortak övgüsü, malzeme kalitesi, lezzet, hijyen ve bize olan güvenidir bunlardan asla ödün vermeden ve büyüme endişesi olmadan işimizi sürdürmeye kararlıyız."

Engin, "Gıda sektöründe ayakta kalmak çok zordur. Kaliteden, lezzetten, hijyenden ve geleneksellikten ödün verdiğin anda müşterini kaybedersin. Damak tadına düşkün olan nerede olursan ol seni bulur. Biz İzmir'de bunu başardık. Aranan olmak gurur verici. Hele birde memleketinin lezzetlerini yaşatabiliyorsan bu ayrı bir gurur kaynağı. Burada Türkiye'de bir ilk olan ve Bozdoğan'da da yapılmayan bir pide çeşidi ile de İzmirlilerin damak zevkini zenginleştirdim. İçerisinde 5-6 çeşit peynir karışımından oluşan Bozdoğan Peynirlisinin lezzeti yeni buluşumla iki katına çıktı. Bozdoğan Peynirlisi, müşterilerim arasından en çok rağbet gören pidelerin başında yer alıyor. İkinci sırada Nazilli Gülü, ardından közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberle birlikte dananın döşünden elde edilen özenle hazırlanmış kuşbaşı et ve özel kaşar ilavesi ile hazırlanmış Saray Pidesi yer alıyor. Bunun yanı sıra kaymakam pidesi, tahinli pide ve lahmacun çeşitlerimiz de var. Müşterilerimizin her birini güleryüzle karşıladığımız gibi 'Hız sınırınızı aşmayın, Akın Pide'den şaşmayın' sloganımızla da herkesi yaşama saygı duymaya ve lezzetimizi tatmaya davet ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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