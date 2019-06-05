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Mahallenin örnek geleneği: Bayram yemeği

Kayseri'nin Develi İlçesi'ne bağlı Sarıca Mahallesi'nde, mahalle sakinleri gelenek haline getirdikleri bayram yemeğini bu bayramda da verdi.
 05 Haziran 2019 13:37
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Mahallenin örnek geleneği: Bayram yemeği

Develi İlçesine bağlı Sarıca mahallesinde, mahalle sakinlerinin geleneksel haline getirdiği bayram yemeği kapsamında, bayram namazını kılan vatandaşlar, mahalle meydanında hep beraber hazırladıkları yemeği yiyorlar. Mahallede birlik ve beraberliği sağlamak için verilen yemek, bu bayramda da mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yemekte, mahalle sakinleri ve il dışından gelen mahalleliler, birbirleri ile bayramlaşarak, hasret giderdi.

Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Yalçınkaya, "Bayram demek mutluluk, neşe demektir. Rabbimiz bize bir fırsat daha verdi, mübarek ramazan ayını tamamladık ve bugünde bayram ediyoruz. Köyümüzde birlik beraberlik, kardeşlik içerisinde bu duyguların üst seviyede yaşandığı, yoğunlaşmış bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Hakikaten bu ramazan farklı bir ramazan oldu, Komşularımızdan aşağı yukarı 15-20 civarında vefat edenler olmuştu. Mahallemizde geçmişten beri gelen bayram sabahının kahvaltısı vardır ve bundan sonraki bayramlarda da bu artık bir gelenek haline gelecek. Buradaki amaç, geçmişlerimizi hayırla yad etmek, komşularımızın birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik duygularını en üst seviyede yaşamaktır. Allah, bizleri bundan sonraki bayramlarda, güzel günlerimizde beraberce hareket etmeyi nasip eylesin. Millet olarak da buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy da, bu geleneği devam ettireceklerini söyleyerek, "Bugünden sonrada sürekli bu geleneği yaşatmaya gayret edeceğiz. Uzaktan, yakından gelen misafirlerimizde hoş geldiler" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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