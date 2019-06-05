1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Cumhurbaşkanımız Keskin'in kazanılmasından dolayı çok mutlu'

Kırıkkale'de parti binasındaki bayramlaşma programında partililere hitap eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Delice ve Keskin ilçelerini ziyaret edeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Keskin'in kazanılmasından dolayı o kadar mutlu oldu ki anlatamam. İstanbul'u kazanmaktan hepimiz mutlu olacağız. Hani diyoruz ya İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" dedi.
 05 Haziran 2019 13:45
Yazdır
'Cumhurbaşkanımız Keskin'in kazanılmasından dolayı çok mutlu'

Keskin ilçesine yatırımların yapılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlar verdiğini kaydeden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can,"Keskin'in bir; içme suyu ile ilgili problemi. Hasandede'den basılan. İki; Denek Dağı'ndan getireceğimiz su. Üç; Doğalgaz. Dört; Millet Bahçesi ve çevre düzenlemesi. Bunlarında Sayın Cumhurbaşkanımız da talimatını verdi. İnşallah, doğalgaz Keskine gelecek. Nüfusu için çok önemli. Bu da Keskin için bir milattır. Keskin'imize, Kırıkkale'mize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesin anlından öpüyorum, herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Delice ve Keskin'e gelecek"

"Kırıkkale tarihinde Türkiye'de ilk defa Türkiye birincisi çıkarttık, Delice Belediyesi. Bu da çok önemli. Cumhurbaşkanımız Delice'ye ve Keskin'e gelecek inşallah. Geldiğinde de sizlerle, vatandaşlarımızla, Keskin'imizde, Delice'mizde ve Kırıkkale'mizde buluşacak inşallah. Bugün Keskin'i Türkiye konuşuyor. Kaybetseydik ya da kazansaydık arada kaynayıp gidecekti. Bunda da var bir hayır. Biz bismillah dedik yola çıktık, can siperle çalıştık. Kırıkkale Valimiz Yunus Sezer'e ve Kaymakam, Kayyum Belediye Başkanı Osman Akbaş'a seçimin huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesini sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum" şekilde konuştu.

Milletvekili Can, konuşması şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Keskin'in kazanılmasından dolayı çok mutlu"

"Özellikle İstanbul seçiminde, İstanbul'daki akrabalarınızı aramanızı istirham ediyorum. Bu çok önemli Cumhurbaşkanımız Keskin'in kazanılmasından dolayı o kadar mutlu oldu ki anlatamam. İstanbul'u kazanmaktan hepimiz mutlu olacağız. Hani diyoruz ya İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Her birimizin İstanbul'da geçmişi vardır. İstanbul ile ilgili hikayesi vardır. Buradan oy kullanacak varsa göndermemiz lazım. Ruhumuzla bedenimizle İstanbul'da olmanızı istirham ediyorum."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siyasetin stresini güvercin ve atla atıyor
05 Haziran 2019 14:43		 AK Parti'ye çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu
05 Haziran 2019 14:39
Yıldırım'dan İmamoğlu'na; 'Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin'
05 Haziran 2019 14:27		 'Sıfır atık' uygulanan kurum sayısı 18 bin 750'ye ulaştı
05 Haziran 2019 12:26
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
05 Haziran 2019 08:23		 Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
05 Haziran 2019 07:46
MHP tam kadro sahada
05 Haziran 2019 07:30		 Bakan Kasapoğlu: Nerede o eski bayramlar
05 Haziran 2019 07:05
5 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
05 Haziran 2019 00:01		 'İstanbul'da yarışı kazandım ve yine kazanacağım'
04 Haziran 2019 23:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Zayıflama çayı öldürüyordu
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
netten film indirip izlemek 1
Kendi doğrularımız 5
Binali Yıldırım 1
Sarı fırtına 1
rölantiye almak 2
elmadağ'da dostun var 1
la casa de papel 2
Babaya hediye almak 1
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam