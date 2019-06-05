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Kırşehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.
|05 Haziran 2019 14:15
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Olay, Kaman ilçesi Darıözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.U. ile M.U. gittikleri eğlence mekanının çıkışında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan G.U. ve M.U., ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.U., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inceleme yaptı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı M.U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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