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Yıldırım'dan İmamoğlu'na; 'Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, bayramın 2. gününü Sivas'ta geçirdi. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun memleketinde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23'ünde" şeklinde cevap verdi
 05 Haziran 2019 14:27
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Yıldırım'dan İmamoğlu'na; 'Kiraz ağaçları gevrek olur düşmesin'

Bayramın 2. gününde eşi Semiha Yıldırım ile Sivas'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılandı. Yıldırım'ın ilk durağı Sivas Belediyesi oldu. Yıldırım, burada Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile görüştü. Daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşmede Yıldırım'a Kangal köpeği yavrusu hediye edildi.

Yıldırım ziyaret çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Neden Sivas'ta olduğu sorusu üzerine Sivas'ın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtin Yıldırım, "Sivas'ın benim için ve Türkiye için özelliği var. Osmanlı'dan sonra Anadolu toprakları işgal edilince en güvenli yer Sivas olarak belirlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesini Sivas'a getirdi ve burada 108 gün boyunca, nasıl bağımsızlığımızı kazanacağız, 'ya istiklal ya ölüm' kararlılığının verildiği il Sivas'tır. Mandacılığın asla kabul edilemeyeceğinin tüm dünyaya duyurulduğu yer Sivas'tır. Sivas bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye'nin teminatı bir ilimizdir. Anadolu yaylasının istiklal ve geleceğimizin önemli bir şehridir. Benim için önemi ise ben Sivas topraklarında doğdum. Aynı zamanda benim doğduğum şehirdir."

İstanbul'un Sivas'a ihtiyacı var

Yıldırım, tatilini Sivas'ta geçiren Sivaslılara seslenip seçimde İstanbul'da olmalarını isteyerek, "Sivas'ta yaşayan Sivaslıların iki katından fazlası İstanbul'da yaşıyor. İstanbul seçimlerini de belirleyecek en önemli illerden bir tanesi Sivas'tır. Sivaslı hemşehrilerim siyasette her zaman benim yanımda durmuşlardır, bana omuz vermiştir. İstanbul seçimlerinde de destek vereceklerinden zerre kadar kuşkum yok. Ancak hemşehrilerime burada bir hatırlatma yapmak isterim. Birçok hemşehrimiz doğal olarak İstanbul'dan memleketlerine geldi. Tatillerini ve bayramlarını burada geçirdiler. Ancak tatil bitince onları mutlaka İstanbul'a bekliyoruz. Çünkü İstanbul'un Sivas ve Sivaslılara ihtiyacı var. 23 Haziran'da İstanbul bayramı var" dedi.

Kılıçdaroğlu, TV programı için izin verdi

Rakibi Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirmeyi planladıkları televizyon programı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izin verdiğini belirten Yıldırım, "Mahir bey CHP Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü. Onlarda Sayın Genel Başkan Kemal beye aktarmışlar. Kemal bey de izin vermiş. Biz zaten baştan söyledik. Biz her şeye hazırız. Her şeyi konuşuruz, anca öncelik İstanbul" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Yıldırım, İmamoğlu'nun memleketinde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23'ünde" şeklinde cevap verdi.

Yıldırım basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra Sivas tarihi kent meydanında gezerek vatandaşlar ile bayramlaştı.
İhlas Haber Ajansı
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