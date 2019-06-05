Karadeniz'de çeken akıntıya dikkat

Yapılan uyarıda ise şunlar aktarıldı: "Her yıl deniz sezonu açıldığında Karadeniz'e kıyısı olan tatil yerlerinde ne yazık ki sık sık boğulma olayları yaşanmaktadır. Üç bir yanı denizlerle çevrili olan ülkemizde en çok boğulma olaylarının yaşandığı yer Karadeniz sahilleridir. Bunun nedeni ise Karadeniz'de kıyıdan denize doğru olan akıntıdır. Bu akıntıya 'rip' akıntısı denir ve güçlü bir akıntıdır. Kıyıya ulaşan, çarpan veya kıyıda çatlayan dalgaların etkisine tepki nedeniyle meydana gelir ve kıyıya ulaşan suların tekrar denize dönmeleri nedeniyle oluşur. Pek çok plajda bu oluşum, özellikle de bazı bölgelerde kıyıya dik bir şekilde ve kıyıdan denize doğru meydana gelir. Halk arasında kum göçmesi veya kum kayması olarak adlandırılan, Karadeniz'de birçok vatandaşın boğulmasına neden olan ayakların altından kumun birden kaybolması olayına da rip akıntıları neden olur. Rip akıntıları, kıyılarda meydana gelen doğal olaylardır ve kıyının morfolojik özelliklerine bağlı olarak dünyanın birçok ülkesinde görülür. Rip akıntıları saniyede 1-2 metre hızla, 20-30 metre genişliğinde bir hat boyunca denize doğru hareket eder ve bu akıntıya kapılan insanlar, çok iyi yüzme bilseler bile boğulma riskiyle karşılaşabilirler. Kıyılardaki boğulmaların önemli bir kısmına bu akıntılar neden olur. Akıntıya kapılan insanlar, hızla denize doğru sürüklenmeye başladıklarından, bu anafordan kurtulmak için panik halinde karaya doğru yüzmeye çalışırlar. Rip akıntılarına karşı nasıl davranılması gerektiği bilinirse, boğulma olayları da azalır."