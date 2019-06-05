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AK Parti'ye çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu

AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler Ramazan bayramlaşması geleneğini sürdürdü. İYİ Parti ve Demokrat Parti, Vatan ile Anavatan Partileri AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarete çiçekle gelen tek heyet ise İYİ Parti heyeti oldu.
 05 Haziran 2019 14:39
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AK Parti'ye çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu

Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler ve parti mensupları arasında bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti'ye ziyarette bulunan partiler arasında İYİ Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi de yer aldı. Parti Genel Merkezi'ne gelen siyasal partiler arasında sadece İYİ Parti çiçekle geldi. Anavatan Partisi ise Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan siyasi parti genel başkanlarının yer aldığı fotoğrafı hediye etti. İYİ Parti heyeti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığında, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal başkanlığında, Vatan Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem öncülüğünde, Anavatan Partisi de Genel Sekreter Ahmet Kabakcı öncülüğünde bayram ziyaretlerini gerçekleştirdi. Konukları ağırlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, gelen bütün heyetlere kendi eliyle Adana cezeryesi ikram etti.
İhlas Haber Ajansı
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