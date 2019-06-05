Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
|05 Haziran 2019 14:47
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki aile, tarlalarının içinden geçen sulama borularının sökülmesi nedeniyle tartıştı. Her iki ailenin yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, kurşun ve saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karıştığını belirlediği bazı kişileri gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kırşehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Haziran 2019 14:15
|Tekirdağ'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
05 Haziran 2019 13:49
|Üvey anne şiddetini çocuklar ortaya çıkardı
05 Haziran 2019 13:17
|Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 08:41
|Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
05 Haziran 2019 08:35
|Zayıflama çayı öldürüyordu
05 Haziran 2019 08:15
|Otomobilinin çekileceğini anlayınca dehşet yaşattı
04 Haziran 2019 22:19
|Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
04 Haziran 2019 22:13
|Yüzünde maytap patlayan çocuk hastanelik oldu
04 Haziran 2019 21:04
|Feci kazada hız ibresi 150 kilometrede takılı kaldı
04 Haziran 2019 20:27