1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı

Şanlıurfa'dan yakınlarıyla bayramlaşmak için Adana'ya gelen Ok ailesinin bulunduğu otomobil atık su kanalına uçtub. Araçtaki anne hayatını kaybetti, eşi ile 3 çocuğu yaralandı.
 05 Haziran 2019 14:55
Yazdır
Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı

Kaza, merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ok, eşi Sahra (50), kız çocukları Ayşe (11), Keziban ve ismi öğrenilemeyen oğlunu yanına alarak bayram ziyareti için 06 DE 4144 plakalı otomobiliyle Şanlıurfa'dan Adana'ya yola çıktı. Mehmet Ok, Adana'da Sezai Karakoç Bulvarı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptıktan sonra atık su kanalına uçtu. Metrelerce havaya yükselen otomobil kanala uçtuktan sonrada takla atıp durabildi. Otomobilde bulunan Ok ailesi kaza sonrası yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken Can-Kur ekipleri de yaralıları kanaldan çıkartarak ambulanslara taşıdı. Bu arada sağlık ekipleri anne Sahra Ok'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan ve durumu ağır olan 1'i çocuk 2 kişi de hemen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan ve ismini öğrenilemeyen genç, annesinin öldüğünü öğrenince "anne" diye ağlayıp ambulansla gitmek istemedi. Ancak yakınlarının ısrarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde kız çocuklarının ayakkabıları ve hayatını kaybeden annenin terliği kaldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...
05 Haziran 2019 16:47		 Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu
05 Haziran 2019 16:11
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga
05 Haziran 2019 14:47		 Kırşehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Haziran 2019 14:15
Tekirdağ'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
05 Haziran 2019 13:49		 Üvey anne şiddetini çocuklar ortaya çıkardı
05 Haziran 2019 13:17
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 08:41		 Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
05 Haziran 2019 08:35
Zayıflama çayı öldürüyordu
05 Haziran 2019 08:15		 Otomobilinin çekileceğini anlayınca dehşet yaşattı
04 Haziran 2019 22:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi16:51 - Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı16:47 - Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...16:43 - Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...16:39 - Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım16:35 - Mercimek tarlasında bayram mesaisi16:31 - MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek16:27 - 'Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız'16:23 - Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi16:19 - AK Partili Veysel Eroğlu: Alenen oyları çalmışlar
16:15 - Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti16:11 - Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu16:07 - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu16:03 - Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde dumanlanma15:59 - Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek15:57 - Ekrem İmamoğlu Trabzon'da hemşehrilerine seslendi15:55 - 'Türkiye'nin Kızıldenizi' atık tehlikesiyle karşı karşıya15:51 - Macera sevenler tatillerine 'heyecan' katıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Zayıflama çayı öldürüyordu
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yüzünden düşen bin parça 1
arefe günü alışveriş çılgınlığı 3
keten helva 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 4
bayramlar bayram ola 1
psikolojik şiddet 2
eğitim sistemi 2
Babaya hediye almak 1
Sözlüğün anasını ağlatmak 3
Binali Yıldırım 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam