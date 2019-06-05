1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri peş peşe sıraladı

Sivas'ta adaşı ile karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, esprilerini ardı ardına sıraladı.
 05 Haziran 2019 14:59
Yazdır
Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri peş peşe sıraladı

Bayramın 2. gününü eşi Semiha Yıldırım ile Sivas'ta geçiren AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla bayramlaştığı sırada adı Binalı olan Sivaslı yanına geldi. İki Binali arasında yaşanan diyalogda komşu köylüler olduğu da ortaya çıktı. Adaşıyla karşılaşınca neşelenen Yıldırım, esprileri de ardı ardına sıraladı.

Yıldırım , "Sen Binali'sin ben Binali, ne yapacağız etti sana iki bin Ali" dedi. Ardından ise "Şimdilik bana rakip falan olma. Millet karıştırır. Bu sefer ben gireyim seçime sonra sen" şeklinde konuştu.

Yaşanan bu diyalog çevredekilerin gülümsemelerine neden oldu. Yıldırım ile bayramlaşanlar öz çekim yapmak içinde birbiriyle yarıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek
05 Haziran 2019 16:31		 'Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız'
05 Haziran 2019 16:27
AK Partili Veysel Eroğlu: Alenen oyları çalmışlar
05 Haziran 2019 16:19		 Ekrem İmamoğlu Trabzon'da hemşehrilerine seslendi
05 Haziran 2019 15:57
Siyasi partiler arasında bayramlaşma
05 Haziran 2019 15:35		 Binali Yıldırım'dan Sivaslılara 'erken dönün' çağrısı
05 Haziran 2019 15:23
Bahçeli: Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır
05 Haziran 2019 15:17		 'FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı'
05 Haziran 2019 15:11
Siyasetin stresini güvercin ve atla atıyor
05 Haziran 2019 14:43		 AK Parti'ye çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu
05 Haziran 2019 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi16:51 - Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı16:47 - Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...16:43 - Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...16:39 - Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım16:35 - Mercimek tarlasında bayram mesaisi16:31 - MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek16:27 - 'Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız'16:23 - Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi16:19 - AK Partili Veysel Eroğlu: Alenen oyları çalmışlar
16:15 - Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti16:11 - Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu16:07 - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu16:03 - Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde dumanlanma15:59 - Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek15:57 - Ekrem İmamoğlu Trabzon'da hemşehrilerine seslendi15:55 - 'Türkiye'nin Kızıldenizi' atık tehlikesiyle karşı karşıya15:51 - Macera sevenler tatillerine 'heyecan' katıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Zayıflama çayı öldürüyordu
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Binali Yıldırım 1
Aşk sadece hormonal bir yanılsama ve kimyasal bir büyüdür 2
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
gerçeği gözden kaçırmak 1
Babaya hediye almak 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
elmadağ'da dostun var 1
arefe günü alışveriş çılgınlığı 3
Newyork'ta bu yaz,her yer Kırmızı beyaz 1
Biyolojik savaş 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam