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'FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı olduğunu vurgulayarak, "Ben İstanbul'daki CHP adayının siyasi tarihinde, geçmişinde ve kampanyasında FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya karşı bir tek kelime etmemesini siyaseti bir tarafa bırakın, bir Türk genci olarak kabul etmiyorum, edemiyorum." dedi.
 05 Haziran 2019 15:11
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'FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı'

Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Öğretmen Evi tesislerinde düzenlenen bayramlaşma programında, AK Parti'nin ülkeye 17 yıl emek verdiğini ve baş tacı yaptığını dile getirdi.

Yeni stratejiye göre ittifak yapmayanın büyüme imkanı bulunmadığını belirten Turan, şöyle konuştu:

"'Adam önceden şu partideydi, bu partiydi.' Bu düşüncelerden kurtulun artık. AK Parti yüzde 50 oy alan Türkiye'nin birinci partisi ise her görüşü, her fikri, her zikri kendi yanına alma, beraber yol alma imkanına sahiptir. Biz bu öz güvendeyiz. Bize muhalif olan bir sürü parti Sayın Erdoğan'la beraber yol yürümeye başlamadı mı? Ne oldu, onlar için de iyi oldu. AK Parti için de iyi oldu. Ama en önemlisi Türkiye için iyi oldu. Türkiye'nin büyümesine her küçük partinin katkısı olmuş oldu. Gelinen yerde bu ittifakla beraber büyük hizmetlere adım atıldı. O yüzden küçük olsun benim olsun, değil beraber olsun. Tek millet, tek devlet, tek vatan diyen kim varsa baş tacı diyeceğiz. Bizim için ölçü bu."

- "Seçimler dünyanın sonu değil"

Turan, seçimlerin ardından her şeyi geride bırakmak istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını söyledi.

İstanbul'daki seçimlerde bir tartışma konusunun ortaya çıktığına dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"O itirazların geri olarak da 30 bin fark az bir sayımda 15 bine düştü. Ve bu sayım devam ederken, CHP'nin itirazıyla beraber sayım durduruldu. Bakın, önemli bir şey söylüyorum. 30 bin fark var iki parti arasında, AK Parti tekrar sayalım yanlış var diyor. Sayım tekrar başladığında 30 bin olan fark 15 binlere düşüyor. Ama bu arada CHP sayımı durdurmak için başvuruyor. Şimdi de diyorlar ya niye seçim yaptınız. Mecbur kaldık. CHP'nin tekrar sayıma itirazı olmayıp, sayım bitseydi. Ya Binali Yıldırım, ya CHP adayı kazanmış olacaktı. Ama sayım durduruldu ki, itiraz etmek zorunda kaldık. Ve itirazımızı haklı bulan YSK da tekrar seçim kararı aldı."

Seçimlerin dünyanın sonu olmadığının altını çizen Bülent Turan, "Bir belediyenin alınması ya da kaybedilmesi hepimizi üzer veya sevindirir. Ama dünyanın sonu değildir. 23 Haziran'da hangi aday kazanırsa kazansın baç tacı." dedi.

- "Kaftancıoğlu'nun kim olduğunu biliyoruz"

Turan, Türkiye'nin ortak değerleri olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben İstanbul'daki CHP adayının siyasi tarihinde, geçmişinde ve kampanyasında FETÖ'ye, DHKP-C'ye, PKK'ya karşı bir tek kelime etmemesini siyaseti bir tarafa bırakın, bir Türk genci olarak kabul etmiyorum, edemiyorum. Bu yanlış bir şey. FETÖ ve PKK, AK Parti'nin değil, Türkiye'nin düşmanı. O yüzden düşmanımıza karşı beraber olmak ve hep beraber omuz omuza mücadele etmek görevimiz olması lazım. Ama bu yanlışları, güya bu seçim stratejilerini halkımız iyi değerlendirecek. Bakın seçim bittiğinde İstanbul'da 15-16 günlük başkanlık yaptı ya, CHP adayı. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu her toplantı da beraber oturdular. Eş başkan gibiydi. Hatırlayın her toplantı da İmamoğlu ve Kaftancıoğlu yan yana beraber oturdular. Eş başkanlık yaptı. Görüntü verdi. Belediyeyi ben yöneteceğim dedi. Biz Kaftancıoğlu'nun kim olduğunu biliyoruz. Tweetlerinden, çalışmalarından, konuşmalarından, peki şimdi soruyorum nerede Kaftancıoğlu. Kampanyadan beri hiç gören var mı."

- "Sahte din sömürüsü anlayışı"

"Sözüm ona sevgi pıtırcığı gibi gösterilen adamları öne çıkardılar." diyen Turan, "Halkımızın bunları yutmayacak. İstanbul'daki aday, CHP adayı olduğunu herkese söyleyeceğiz. CHP'nin kim olduğunu biz iyi biliyoruz. Öyle kandırmacalarla, yok Yasin okudum, yok herkesi sevdim, sahte din sömürüsü anlayışıyla bu millet kandırılmaz." ifadesini kullandı.

Türk milletinin herkesin tarzını bildiğine dikkati çeken Turan, "Canan Kaftancıoğlu'nu saklayan adamlar. Kılıçdaroğlu'nu geri çeken adamlar, bir başka hesap için bunu yapıyorlar. Ama göreceksiniz, İstanbul'da da inşallah AK Parti Belediyesi devam eder." dedi.

Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ile eski milletvekilleri İbrahim Köşdere ve Ayhan Gider, gençlik ve kadın kolları yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.
Anadolu Ajansı
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