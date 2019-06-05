Kenenin ısırdığı çocuk tedavi altına alındı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde oyun oynadığı esnada kene tarafından ısırılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
|05 Haziran 2019 15:15
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Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçe merkezindeki evlerinin yakınlarında oyun oynayan Taha Azgın, isimli çocuğun ayağına kene yapıştı. Çocuğun ayağını ısıran keneyi fark eden Azgın'ın ailesi, çocuklarını alarak Sincik İlçe Devlet Hastanesine götürdü. Burada sağlık çalışanları tarafından kene yapıştığı çocuğun bacağından kontrollü bir şekilde alındı. Hastanede tedavi altına alınan Taha Azgın'ın sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
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