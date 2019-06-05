Yıllardır süren gelenek
Düzce eski sanayi çarşısında gelenek bozulmadı. Yıllardır bayramın ikinci günü Sanayi Camisinde bir araya gelen esnaf birbiriyle bayramlaşıyor.
|05 Haziran 2019 15:19
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