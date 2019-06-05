1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı'

MÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kırık, "En azından bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalıdır. Özçekimler yerine aile fertleriyle vakit geçirmek faydalı olacaktır." dedi.
 05 Haziran 2019 15:39
Yazdır
'Bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı'

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Yeni nesil iletişim teknolojileri bayramların manevi dokusunu zedeliyor. İletişimi farklı bir boyuta taşıyan yeni nesil iletişim araçları ve mobil teknolojiler bireylerin daha hızlı iletişim kurmasını sağlamış, ancak bu durum yüz yüze iletişimi derinden etkilemiştir." dedi.

Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda mektup, telgraf, telefon ve tebrik kartlarıyla gerçekleştirilen bayram tebriklerinin yerini şimdi toplu SMS'ler, anlık mesaj uygulamaları ve sosyal paylaşım ağlarının aldığını belirten, bu durumun bayramlar ve özel günlerin manevi dokusunun zedelenmesine neden olduğunu söyledi.

Bireylerin sosyal medya ve anlık mesaj uygulamalarıyla sürekli birbirleriyle iletişim halinde oldukları için bayram tebriklerinin sıradanlaştığını aktaran Kırık, "Özellikle mobil iletişim araçlarının varlığı, akıllı telefonların ve tabletlerin gereğinden fazla kullanımı kişiler arası ilişkileri ve manevi dokuyu baştan aşağı değiştirmiştir. Sanal ortamda iletişim sürekli devam etmektedir. Bu durum bayramlar ve özel günlerde de kendini göstermiş, çocuklar ve gençler açısından da bayramlar farklı boyut kazanmıştır. Dijital hastalıklar ne yazık ki bayramlarda da etkisini hissettiriyor." diye konuştu.

Kırık, akıllı telefonsuz yaşayamama ve sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu adı verilen "nomofobi"nin bireylerin devamlı akıllı telefonlarıyla etkileşim içerisinde kalmasına sebep olduğuna işaret ederek, bu durumun ziyaret esnasında yüz yüze gelinen bireylerin önemsiz kılınmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Sosyal medyadaki paylaşımların detaylı şekilde incelendiğinde bayram ziyaretlerinde söz konusu durumla sıkça karşı karşıya kalındığı dile getiren Kırık, şöyle devam etti:

"Bayramlarda kutlama yapmak için sosyal medya uygulamaları arasından en çok WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram kullanılmaktadır. Önceleri bireyler bayramlaşmak için ziyaret edemedikleri kişilere kartpostal gönderirdi, ardından bu durum yerini telefon konuşmalarına ve kısa mesajlara bıraktı. Şimdi ise dijital dünyanın etkisiyle hem sesli arama hem de ileti gönderme özelliğinden dolayı WhatsApp daha yoğun bir şekilde tercih ediliyor. SMS ile gönderilen toplu mesajların yerini artık WhatsApp devralıyor. "

Kırık, sosyal medya hesaplarından ya da SMS ile iletişim kurmaktan ziyade sıcak iletişimin daha sağlıklı olduğuna dikkati çekerek, "İletişim dilinde toplu mesajlar bireye değer verilmediğini işaret ederken, kullanıcılarca çok da uygun karşılanmamaktadır." ifadesini kullandı.

"İnsanlar jest ve mimikler yerine emoji kullanıyor"

Dijital iletişim çağı dolayısıyla Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi gündelik yaşamda da sıklıkla kullanılan iletişim kanallarının bayram tebrikleri için de tercih edildiğini ve bu durumun bayramların manevi ruhunu zedelediğini vurgulayan Kırık, şunları kaydetti:

"İnsanların jest ve mimikler yerine emojileri kullanması da mesajları sıradanlıktan çıkaramamaktadır. İnternet ortamında kopyala yapıştır tarzında edinilen bayram tebrik mesajları ve görselleri bayramların özgün ruhuna da uygun bir yapıya sahip değildir. Yeni nesil iletişim teknolojileri bayramların manevi dokusunu zedeliyor. İletişimi farklı bir boyuta taşıyan yeni nesil iletişim araçları ve mobil teknolojiler bireylerin daha hızlı iletişim kurmasını sağlamış, ancak bu durum yüz yüze iletişimi derinden etkilemiştir."

"Yeni nesil hırsızların ekmeğine yağ sürmeyin"

Kırık, bayramlarda gerçekleştirilen ziyaretlerin sosyal medyadan paylaşılmasının birçok açıdan sakıncalı olduğuna dikkati çekerek, "Sosyal medya hesaplarından bayram ziyaretlerini paylaşmak hem mahremiyetin zedelenmesine hem de güvenlik sorunlarına sebebiyet vermektedir. Geçmişte şeker ve çikolata toplayan çocukların yerini paylaştıklarıyla beğeni elde etmeye çalışan Z kuşağı almıştır. Ayrıca bayramların uzun olması da tatil yörelerine akın edilmesini sağlamış, bu durum bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Yer ve konum bildirimleri, hatta tatilden dönülecek sürenin bile yazılması yeni nesil hırsızların ekmeğine yağ sürmektedir. " şeklinde konuştu.

"En azından bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalı"

Sosyal medyayı doğru anlamak, anlamlandırmak, kararında kullanmak ve iletişim araçlarında gereken bilinci elde etmenin medya okuryazarlığı açısından önemli olduğunu kaydeden Kırık, şu önerilerde bulundu:

"Bayramlardan haz alabilmek ve geleneklerimizi sürdürebilmek için yapmamız gereken en önemli şey akıllı telefonları bir kenara bırakıp akraba ve eş-dost ziyaretlerini gerçekleştirmektir. İletişim araçlarının kullanılması yerine ziyaretlerle bayramı geçirmek ya da en azından telefonla sesli şekilde sevdiklerimizle görüşmek oldukça önemli. Bu durum bireylerin kendilerini özel hissetmesini sağlar. En azından bayramlarda akıllı telefon orucu tutularak dijital detoks uygulanmalıdır. Özçekimler yerine aile fertleriyle vakit geçirmek faydalı olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale
05 Haziran 2019 15:31		 Bayram harçlıkları artık 'dijital'den
04 Haziran 2019 17:53
Artıları ve eksileriyle S-400 - Patriot karşılaştırması
04 Haziran 2019 13:03		 Apple, son bombasını duyurdu: İşte yeni Mac Pro
03 Haziran 2019 21:48
Çocukların en çok aradığı internet sitesi
03 Haziran 2019 14:42		 Türkiye'nin Milli 'teknolojik Katır'ı 'boğaç'
01 Haziran 2019 16:48
'EYP avcısı' görücüye çıktı
01 Haziran 2019 11:49		 Meclis'in güvenliği yapay zekayla güçlenecek
01 Haziran 2019 11:07
Kırklareli'de son teknolojiyle yapılan sondaj çalışmalarına start verildi
31 Mayıs 2019 21:36		 İstanbulkart market alışverişlerinde kullanılabilecek
31 Mayıs 2019 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi16:51 - Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı16:47 - Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...16:43 - Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...16:39 - Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım16:35 - Mercimek tarlasında bayram mesaisi16:31 - MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek16:27 - 'Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız'16:23 - Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi16:19 - AK Partili Veysel Eroğlu: Alenen oyları çalmışlar
16:15 - Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti16:11 - Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu16:07 - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu16:03 - Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde dumanlanma15:59 - Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek15:57 - Ekrem İmamoğlu Trabzon'da hemşehrilerine seslendi15:55 - 'Türkiye'nin Kızıldenizi' atık tehlikesiyle karşı karşıya15:51 - Macera sevenler tatillerine 'heyecan' katıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Zayıflama çayı öldürüyordu
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arefe günü alışveriş çılgınlığı 3
çıktığı kızlarla övünen erkek 6
Bob Ross 2
elmadağ'da dostun var 1
yüzünden düşen bin parça 1
gerçeği gözden kaçırmak 1
netten film indirip izlemek 1
psikolojik şiddet 2
mola alsana mola alsana ergin ataman mola alsana 1
Aşk sadece hormonal bir yanılsama ve kimyasal bir büyüdür 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam