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'Türkiye Avrupa'nın karavan üretim üssü olabilir'

Viya Karavan Genel Müdürü Taşkın, "ÖTV'nin düşürülmesiyle Türkiye Avrupa'nın karavan üretim üssü olabilir. Türkiye, Avrupa'nın ticari araç üretim üssüyken biraz destekle bu rahatlıkla gerçekleşebilir." dedi.
 05 Haziran 2019 15:43
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'Türkiye Avrupa'nın karavan üretim üssü olabilir'

Yat sektörüne yapılan ÖTV indirimiyle dünyanın en önemli üretim merkezi haline gelen Türkiye'nin karavancılık sektörüne yapılacak ÖTV indirimiyle de Avrupa'nın karavan üretim üssü haline gelebileceği belirtildi.

Bursa merkezli karavan üreticisi olan ve yurt dışına da karavan üretip satan Viya Karavan Genel Müdürü Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de karavancılığın yeni gelişen ve önünde pek çok engel bulunan bir sektör olduğunu söyledi.

Sıfır karavan yapılabilmesi için yüksek miktarda ÖTV ödenmesi gerektiğini ifade eden Taşkın, sıfır alınan bir panelvanın kamyonet (N1) sınıfında yer aldığını belirtti.

Sıfır kilometre, 2000 motor üstü bir aracın karavana dönüştürüldüğünde yüzde 160 ÖTV ödendiğini aktaran Taşkın, 5 yaş ve üstü araçların karavana dönüştürüldüğünde düşük ÖTV ödendiğini ancak 5 yaşın üstünde temiz bir araç bulmanın da oldukça zor olduğunu vurguladı.

Taşkın, Türkiye'de karavan sınıfı olmadığı için karavanların otomobil sınıfı (M1) kategorisine dahil edildiğine dikkati çekerek, "Karavan, ambulans gibi araçları birbirinden ayıracak yeni sınıflar oluşturulması için çalışma yapılmalı. Avrupa'da örneğin kamyonet kategorisindeki panelvan araçlardan dönüşümü yapılan karavanların hepsi karavan sınıfında kalmaktadır. Kara yollarındaki mevzuatta ise karavanlar M1 sınıfı otomobille aynı şekilde değerlendirilmektedir. İlk muayene üç yılda, diğer muayeneler iki yılda bir olmaktadır. Ayrıca bu muayenelerde karavan kısmı da muayeneden geçmek zorundadır." diye konuştu.

"Türkiye Avrupa'nın karavan üretim üssü olabilir"

Türkiye'de son 15 yılda 5 yaş üstü araç alınarak 5 bine yakın karavan üretildiğini ve devlete ödenen verginin de 1 milyon lira civarında olduğunu aktaran Taşkın, şöyle devam etti:

"Bu araçlar sıfır araç olsaydı ve daha düşük ÖTV alınsaydı devletin bu işten geliri 70-80 milyon liranın üzerinde olacaktı. Ayrıca ülkemizde karavancılık da gelişmiş olacaktı. Karavancılık sadece üretimle ülkeye katkı sağlayan bir yaşam değil aynı zamanda turist ve kamp yerleri açısından da önemli geliri olan bir yaşam. ÖTV'nin düşürülmesiyle Türkiye Avrupa'nın karavan üretim üssü olabilir. Türkiye, Avrupa'nın ticari araç üretim üssüyken biraz destekle bu rahatlıkla gerçekleşebilir. Sonuçta yurt dışından gelen karavanlarda ÖTV aynı kalabilir. Bu şekilde yerli üretici de desteklenebilir. Ayrıca ÖTV düşerse karavana dönüşecek araç daha kolay bulunur, kiralama şirketleri bile karavan yaptırabilir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mart'ta Büyük Ankara Mitingi'nde, Ankara'ya 20 adet kamp karavan alanı yapılacağı sözünü verdiğini hatırlatan Taşkın, "Cumhurbaşkanımızın bu sözü bile sektörümüz açısından çok umut verici bir gelişme. Karavan kampı yapılıyor olması demek karavana destek demek. Bunun akabinde ÖTV konusunda bir gelişme sağlanırsa sektörümüz Avrupa'dan daha ileri bir noktaya gelir." dedi.

Taşkın, hükümetin yat sektöründeki ÖTV'yi yüzde 1 düşürmesiyle Türkiye'nin bu sektörde dünyanın en önemli üretim merkezi haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün yat sektöründe çok önemli bir noktada. Ürettiğimiz yatların büyük bir bölümü Avrupa'ya satılıyor. Ümidimiz hükümetimizin yat sektöründeki doğru kararı karavan sektöründe de vermesidir. Yerli üretimi desteklemek adına yurt dışından ülkemize getirilen karavanların ÖTV'leri yine yüksek bırakılmalıdır. Yoksa ülkemiz Avrupa'nın ikinci el hurdalığına dönecek ve yüklü miktarda döviz yurt dışına çıkacaktır. Avrupa'da yıllık karavan üretimi 250 bin adet civarında ve Avrupa nüfusunda 4 kişiden 1 kişiye karavan düşmektedir. Karavan yaşamı Avrupa'da çok önemlidir. Avrupa'dan ülkemize gelecek karavancıların bir kısmı da yol mesafesi yüzünden uçakla Türkiye'ye gelip karavanla ülkemizi gezmek istemektedir. Karavan kiralama sistemi de yeni karavan üretilmemesinden dolayı gelişememiş ve kiralık karavan sayısı az olduğundan ülkemizi tercih edilmemektedir. Karavan içindeki tüm ekipmanlar minimize yaşam için tasarlandığından karavanla gezen insanlar gittikleri yerlerde alışveriş yaparak küçük esnafa da destek olmaktadırlar."
Anadolu Ajansı
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