1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek

Büyük Menderes Nehri ve havzasındaki kirliliği önlemek amacıyla hazırlanan yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira bedelli eylem planı, yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı bölgedeki doğal yaşama can suyu verecek.
 05 Haziran 2019 15:59
Yazdır
Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek

Afyon'un Dinar ilçesinden doğan 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, Uşak, Denizli ve Aydın sınırlarından geçtikten sonra Ege Denizi ile buluşuyor.

Büyük Menderes, başta tarım olmak üzere sanayi ve turizm sektörlerinin su ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bölgedeki doğal yaşamın devamlılığına katkı sunuyor.

Taşıdığı alüvyonlarla bölgede verimli tarım arazilerinin oluşmasına neden olan nehir ve havzasında son yıllarda endüstriyel ve evsel atıklara bağlı yaşanan kirlilik, insan hayatının yanı sıra biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor.

Binlerce dönüm tarım arazisini sulayan, bölgenin can damarı olarak nitelendirilen nehrin ıslahı ve temizlenmesi için de çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmaların en önemli ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlandıktan sonra uygulamaya konulan "Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı".

Söz konusu plan, nehir havzası sınırları içerisinde yer alan Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 10 ilde yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira büyüklüğündeki devasa bir çevre projesi anlamı da taşıyor.

Bu kapsamda havzadaki kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, bölgedeki katık atık ve endüstriyel atık tesislerinin yapılmasına da imkan sağlanıyor.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Menderes'in, tarihin ilk dönemlerinden beri çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Nehir ve havzasının korunması amacıyla hazırlanan eylem planının artık bir proje aşamasına geldiğine işaret eden Köşger, "1 milyar 400 milyon liralık bir bedelle doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar nehrin ıslahı, rehabilitasyonu ve Menderes'i kirleten unsurların sağlıklaştırılması ile ilgili bir çalışma yürütülüyor." diye konuştu.

Köşger, hiçbir arıtma tesisinden geçirilmeden doğrudan nehre deşarj edilen sanayi ve evsel atıkların kirlilikte önemli bir etken olduğuna dikkati çekti.

Altyapı ile ilgili öncelikli çalışmaların devlet tarafından yapıldığını aktaran Köşger, şöyle devam etti:

"Bütün bunlara rağmen nehir, 'Canlı hayatı imkansız.' değerlendirilmesi yapılacak kadar kirli değil. Yani Menderes Nehri'nde balıklar ve diğer canlılar yaşıyor. Yani onların hayatını sürdürmeye imkan tanımayacak kadar kirli ve oksijensiz değil. Nehrin olması gerekenden kirli olduğu herkesin kabul ettiği bir durum. Bu açıdan kirliliğin muhakkak rehabilite edilmesi, olması gereken eşik değerlerinin altına çekilmesi lazım. Büyük Menderes Nehri'ni kirleten unsurlara karşı gereken tüm tedbirler alınıyor. Böylece nehrin geleceğinin kurtarılacağına inanıyorum."

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de nehrin kirliliğine ilişkin çalışma yürüttüklerini söyledi.

Büyük Menderes Nehri'nin etrafındaki biyolojik çeşitliliğin oldukça fazla olduğunu hatırlatan Sürücü, "Son 30 yılda nehir çok fazla kirletildi. Endüstriyel ve evsel atıkları insan sağlığını ve biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Köylerdeki atıkların dahi dereler vasıtasıyla nehre taşındığına dikkati çeken Sürücü, DSİ'nin, Büyük Menderes'in önüne Türkiye'de ilk kez şişme bir bariyer kurduğunu dile getirdi.

Bölgede çevre bilincinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Sürücü, "Eğer Menderes olmazsa burada hayat yok. Eski günlerine döndürmemiz belki mümkün değil ama o kirliliğe çözüm üretebiliriz. Büyük Menderes Nehri bulunduğumuz coğrafyanın can damarı. Onun için hep birlikte bu soruna bir çare arayacağız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
05 Haziran 2019 16:55		 Mercimek tarlasında bayram mesaisi
05 Haziran 2019 16:35
Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti
05 Haziran 2019 16:15		 Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
05 Haziran 2019 16:07
'Türkiye'nin Kızıldenizi' atık tehlikesiyle karşı karşıya
05 Haziran 2019 15:55		 Macera sevenler tatillerine 'heyecan' katıyor
05 Haziran 2019 15:51
'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'
05 Haziran 2019 15:47		 Yıllardır süren gelenek
05 Haziran 2019 15:19
Meteorolojiden sağanak uyarısı
05 Haziran 2019 15:03		 Efsaneyi duyan yerli turist oraya koştu
05 Haziran 2019 14:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi16:51 - Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı16:47 - Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...16:43 - Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...16:39 - Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım16:35 - Mercimek tarlasında bayram mesaisi16:31 - MHP İzmir teşkilatı 100 avukatla İstanbul'a gidecek16:27 - 'Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız'16:23 - Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi16:19 - AK Partili Veysel Eroğlu: Alenen oyları çalmışlar
16:15 - Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti16:11 - Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu16:07 - Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu16:03 - Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde dumanlanma15:59 - Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek15:57 - Ekrem İmamoğlu Trabzon'da hemşehrilerine seslendi15:55 - 'Türkiye'nin Kızıldenizi' atık tehlikesiyle karşı karşıya15:51 - Macera sevenler tatillerine 'heyecan' katıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Zayıflama çayı öldürüyordu
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayramlar bayram ola 1
rölantiye almak 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 1
vedat muriqi 1
Hoşgeldin ya mübarek 11 ay 6
arefe günü alışveriş çılgınlığı 3
becayiş isteği 1
çok konuşan insanlar 7
Temizlik yapan erkek 2
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam