Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
Şanlıurfa'nın simgesi haline gelen Balıklıgöl, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı.
|05 Haziran 2019 16:07
|Yazdır
İnanç turizmi merkezlerinden Şanlıurfa'da, kutsal mekanlarda Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin simgesi konumundaki Balıklıgöl yerleşkesine akın etti. Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte vatandaşlar, Balıklıgöl'ün çevresindeki park ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl platosunu ziyaret edip, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
05 Haziran 2019 16:55
|Mercimek tarlasında bayram mesaisi
05 Haziran 2019 16:35
|Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti
05 Haziran 2019 16:15
|Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek
05 Haziran 2019 15:59
|'Türkiye'nin Kızıldenizi' atık tehlikesiyle karşı karşıya
05 Haziran 2019 15:55
|Macera sevenler tatillerine 'heyecan' katıyor
05 Haziran 2019 15:51
|'Oğlum bana gelemedi ben oğluma geldim'
05 Haziran 2019 15:47
|Yıllardır süren gelenek
05 Haziran 2019 15:19
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
05 Haziran 2019 15:03
|Efsaneyi duyan yerli turist oraya koştu
05 Haziran 2019 14:51