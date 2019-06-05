Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi
|05 Haziran 2019 16:23
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Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde turistlerin akınına uğradı.
Yeşilin her tonu ile denizin mavisinin bütünleştiği doğasıyla ilgi çeken ilçe girişinde uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik ekipleri ilçe merkezindeki otoparklarda yer bulunmadığı için için araçları ilçe girişindeki boş arazilere yönlendiriyor.
Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Amasra'da, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar da tamamen doldu.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.
Başta Ankara olmak üzere birçok ilden ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Çakır, ilçede özellikle bayram tatillerinde konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirdi.
Bayram öncesinde yapılan rezervasyonlarla ilçeye önemli ziyaretçi akını olacağını tahmin ettiklerini aktaran Çakır, "Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde 6 bin nüfuslu ilçemiz, nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor. İlçemiz Büyük Liman mevkisindeki plajımız tıklım tıklım doldu. İlçe merkezindeki park sorunu nedeniyle araçlar ilçe girişindeki kara yolunda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. İlçe merkezindeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri, ilçe girişindeki mahallelere ve boş arazilere yönlendiriyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.
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