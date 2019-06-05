Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım
9 günlük bayram tatilini Akçakoca'da geçiren tatilciler plajlara akın etti. 30 derecenin üzerine çıkan sıcak hava nedeniyle Mavi bayraklı Kale ve Çuhallı plajına giden tatilciler kendilerini Karadeniz'in serin sularına bıraktı.
|05 Haziran 2019 16:39
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Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca, tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram talinin fırsata çeviren tatilciler, sahilleri doldurdu. Başta Çuhallı plajı olmak üzere Mavi Bayraklı kale plajı, kadınlar plajı, Ediili, Karaburun plajları doldu taştı.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece olarak ölçüldüğü ilçede, tatilciler Karadeniz'in serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 9 günlük bayram tatili nedeniyle pansiyon ve otellerin doluluk oranının yüksek olduğunu söyleyerek, esnafın yüzünün güldüğünü belirtti.
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