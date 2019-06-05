1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobüsün çarptığı adam bariyerlere sıkışarak can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada geri manevra yapan midibüsün altında kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
 05 Haziran 2019 16:51
Yazdır
Otobüsün çarptığı adam bariyerlere sıkışarak can verdi

Turist taşıyan M.A.H. yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüs sokakta geri manevra yaparken kızıyla kaldırımda yürüyen Ender Vural'a (42) çarptı.

Babasının midibüsün altında kaldığını gören kızın yardım çağrısı üzerine çevredekiler yardıma koştu.

Vatandaşlar Vural'ı midibüsün altından kurtarmaya çalışırken gözyaşı döken kızı da babasını teskin etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmanın ardından Vural'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Vatandaşlar da yaralının başına güneş geçmemesi için şemsiye tutarak kurtarma çalışmasına destek verdi. Yabancı turistlerin de kurtarma çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Vural, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri sürücü M.A.H'yi gözaltına aldı.

Sürücünün ifadesinde, midibüsün freninin boşaldığı için hakimiyetini kaybettiğini söylediği belirtildi.

Vural'ın, Tatil için Uşak'tan Denizli'ye geldiği öğrenil'di. Vural'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Grip sanılan çocuğun akciğerinden çıkan şok etti
05 Haziran 2019 18:33		 Kayseri'de 'sarıkız' paniği
05 Haziran 2019 18:25
Kıyıya vurdu, inceleme başlatıldı!
05 Haziran 2019 18:17		 Kastamonu'da dolu yağışı etkili oluyor
05 Haziran 2019 18:13
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
05 Haziran 2019 18:00		 Son anda otomobilden atlamayı başardı
05 Haziran 2019 17:27
Yediemin otoparkındaki araçlar yandı
05 Haziran 2019 17:23		 Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım
05 Haziran 2019 16:39
Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi
05 Haziran 2019 16:23		 Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde dumanlanma
05 Haziran 2019 16:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
Zayıflama çayı öldürüyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıktığı kızlarla övünen erkek 6
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
Kendi doğrularımız 2
Sıfır kuşağı 3
süleyman soylunun bayram namazı 1
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
keten helva 1
bayramlar bayram ola 1
Newyork'ta bu yaz,her yer Kırmızı beyaz 1
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 4
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam