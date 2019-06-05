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İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar

İstanbul Havalimanı içerisinde inşası süren camiden kablo çalan hırsızlar D-20 otoyolu üzerindeki kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.
 05 Haziran 2019 16:59
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İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar

Olay, sabah saatlerimde D-20 otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanında inşası süren caminin içerisinden kablo çalan hırsızlar, çalıntı plakalı araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polisin durdurmak istediği şüpheliler dur ihtarına uymayarak oto yolda hızla ilerlemeye çalıştı. Kaçan hırsızlar, cami inşaatından çaldıkları kilolarca kabloyu ve ağır malzemeleri kendilerini kovalayan polis aracının üzerine fırlatarak polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sağlamaya çalıştı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacada polis ekipleri otoyoldaki trafiği de tehlikeye atan araca ateş açtı. Polisin silahından çıkan mermiler aracın farklı noktalarına isabet etti. Üzerine gelen mermilerle 4 tekeri birden patlayan araç buna rağmen yoluna devam etti. Bir süre sonra ön lastikler tamamen yerinden çıkan aracın sürücüleri bir süre jantları üzerinde ilerlemeyi sürdürdü. Bunun üzerine polis aracı, hırsızların önüne geçerek aracı durdurdu.

Polis aracına çarparak duran aracın içerisinde bulunduğu belirlenen 9 hırsızdan 2'si olay anında kaçarak kayıplara karışırken ekipler olayda yaralanan 2 kişinin de arlarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı şüpheliler ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki çalışmaları sonrasında araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kaçan 2 hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kovalamacanın yaşandığı D-20 otoyolu üzerinde olaydan ötürü kısa süreli trafik oluştu.
İhlas Haber Ajansı
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