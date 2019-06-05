1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta bayramlaşıyorlar

Osmaniye'de babaannesini kaybeden Mahmut Deveci'nin her Ramazan Bayramı'nda mezarlıkta başlattığı hatim duası geleneği 25 yıldır sürüyor.
 05 Haziran 2019 17:03
Yazdır
25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta bayramlaşıyorlar

Merkeze bağlı Sakızgediği Köyü'nde vatandaşlar, 25 yıldır 3 aylar içerisinde okudukları hatmi şerifleri ve Yasinlerin dualarını Ramazan Bayramında gerçekleştirdikleri bayramlaşma töreni ile duasını yapıyorlar. 25 yıldır süren ve gelenek haline dönüşen etkinlikte köylüler, toplu bayramlaşma imkanı da buluyor. Organizasyonun babaannesinin vefatının ardından Ramazan bayramında bir araya gelerek hatim dualarını bağışlamak amacıyla başladığını ifade eden emekli öğretmen Mahmut Deveci, "1994 yılında babaannem vefat etti. Vefatından sonra içime böyle bir fikir doğdu. Akrabalarımıza söyledik, böyle bir düşüncemiz var ne diyorsunuz diyerek. Herkes bu teklifi olumlu karşıladılar, başlatalım yapalım dediler. İlk seneler okuyan kişinin durumuna göre bir hatim iki hatim diyorduk. Telefon ederek bilgi alıyordum kaç hatim okudunuz diyerek bilgi alıyordum. Organizasyon büyüdü genişledi herkes vazifesini biliyor mezarlığa gelişte vefat eden yakınları için okudukları hatimlerini bizden iki hatim bizden üç hatim diyorlar kaç hatim okudularsa o şekilde toplamını çıkartıyoruz. Bu sene 341 hatmi şerif okundu. Okunan hatimlerin dualarının bir bölümü 09:00'da Osmaniye mezarlığında, saat 10:00'da köy mezarlığında toplanarak yapıyoruz. Ayrıca bu etkinlik sayesinde eş dost ve akrabalar da bayramlaşma fırsatı yakalamış oluyor" dedi.

Köy muhtarı Mahmut Deveci ise geleneğin seneye yemekli olarak devam edeceğini ifade ederek, "Uzaktan yakından gelen misafirler bu program sayesinde kaynaşıyorlar. Bu kadar insanın ayrı ayrı evlerinde bayramlaşması günler alabilir. Yaklaşık 600 - 700 insan aynı anda aynı mekanda bayramlaşıyor. İnşallah bundan sonraki yıllarımızda da Ramazan Bayramın birinci günü saat 11 ile 12 arasında bu etkinliği yemekli olarak gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mavi bayraklı plajlarda bayram tatili yoğunluğu
05 Haziran 2019 18:40		 Tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler o anları anlattı
05 Haziran 2019 18:21
Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu
05 Haziran 2019 18:09		 Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
05 Haziran 2019 17:35
Ankaralılar piknik alanlarını doldurdu
05 Haziran 2019 17:11		 TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
05 Haziran 2019 16:55
Mercimek tarlasında bayram mesaisi
05 Haziran 2019 16:35		 Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti
05 Haziran 2019 16:15
Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
05 Haziran 2019 16:07		 Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek
05 Haziran 2019 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
Zayıflama çayı öldürüyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uçtu uçtu 1
Sözlüğün anasını ağlatmak 3
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 1
Mutlu bayramlar 4
keten helva 1
Biyolojik savaş 3
rölantiye almak 1
çok konuşan insanlar 6
arefe günü alışveriş çılgınlığı 3
vedat muriqi 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam