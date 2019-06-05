CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan köy ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile'nin Kabakoz köyüne ziyarette bulundu.
|05 Haziran 2019 17:15
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Kılıçdaroğlu, 750 yıllık geçmişi olan Kabakoz köyüne gidişinde, yol üstünde bazı vatandaşlarla selamlaştı.
Köyde Yüksel ailesinin evinde bir süre kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra köy meydanındaki kıraathanede Kabakoz sakinleriyle bir araya geldi.
Kabakoz Muhtarı Timur İzmir ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı.
Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti.
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