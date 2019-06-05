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Son anda otomobilden atlamayı başardı

Siirt'te bir sürücü yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçurma doğru giden otomobilden atladı.
 05 Haziran 2019 17:27
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Son anda otomobilden atlamayı başardı

Alınan bilgiye göre, Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine pikniğe giden H.G'nin (38) kullandığı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu uçuruma doğru hareket etti.

H.G. son anda uçuruma doğru giden araçtan atlarken, yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Anadolu Ajansı
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