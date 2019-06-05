1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
 05 Haziran 2019 17:35
Yazdır
Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler serinlemek için sık sık denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih edenler tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ilçesinde de bayramın ikinci gününde sahiller doldu.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Muğla'nın bir başka turistik ilçesi Marmaris'te de turistler plajları doldurdu. Tatilciler, Belediye Halk Plajı ve İçmeler ile Uzunyalı sahil şeritlerinde yoğunluğa neden oldu.

Akyaya ve Ölüdeniz'in girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu

Muğla'nın gözde turistik mahalleleri Akyaya ve Ölüdeniz'in girişlerinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramın ikinci gününde çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan araçlarıyla gelen tatilciler, Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle mahalleye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı. Araç kuyrukları jandarma ekiplerince drone ile izlendi. Mahalle girişinde drone ile alınan görüntüler motorize jandarma timlerine iletilerek, trafik akışının hızlanması ve sürücülerin güven içinde ilerlemesi sağlandı.

Akyaka'ya 3 saatte yaklaşık 30 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda da oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma ekipleri, yoğunluk sebebiyle Hisarönü Kavşağı'nda araçları durdurmak zorunda kaldı. Fethiye-Ölüdeniz arasındaki kara yolu 2 saat kadar ulaşıma kapatıldı.

Yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Uzun süre araçlarında bekleyen bazı tatilcilerin yol kenarından yürüyerek deniz ulaşmaya çalıştığı dikkati çekti.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle özellikle turistik merkezler Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula'daki güzergahlarda çok sayıda ekiple uygulama ve yol kontrolü yaptı.

Ekipler, uygulamada emniyet kemeri ve alkol denetimi gerçekleştirdi. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyaran ekipler, vatandaşların bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekneden atlayarak kurtulan gazeteciler o anları anlattı
05 Haziran 2019 18:21		 Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu
05 Haziran 2019 18:09
Ankaralılar piknik alanlarını doldurdu
05 Haziran 2019 17:11		 25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta bayramlaşıyorlar
05 Haziran 2019 17:03
TEM'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
05 Haziran 2019 16:55		 Mercimek tarlasında bayram mesaisi
05 Haziran 2019 16:35
Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti
05 Haziran 2019 16:15		 Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
05 Haziran 2019 16:07
Doğduğu yerden döküldüğü yere ıslah edilecek
05 Haziran 2019 15:59		 'Türkiye'nin Kızıldenizi' atık tehlikesiyle karşı karşıya
05 Haziran 2019 15:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
Zayıflama çayı öldürüyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elmadağ'da dostun var 1
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
Sarı fırtına 1
psikolojik şiddet 1
Sözlüğün anasını ağlatmak 3
vedat muriqi 1
Biyolojik savaş 3
uçtu uçtu 1
yüzünden düşen bin parça 1
keten helva 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam