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Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
 05 Haziran 2019 18:09
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Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen yerli ve yabancı turistler, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği ile Seyit Onbaşı Heykeli, Yahya Çavuş Şehitliği, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini ziyaret ediyor.

Özellikle Trakya ve İstanbul yönünden gelen vatandaşların ilk ziyaret noktası Akbaş Şehitliği oluyor.

Atalarının bu topraklarda 104 yıl önce şeref dolu kahramanlıklarından etkilenen ziyaretçiler, şehitliklerde dua ediyor, fotoğraf çekiyor.
Anadolu Ajansı
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