Kıyıya vurdu, inceleme başlatıldı!
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2 ölü yunus sahile vurdu.
|05 Haziran 2019 18:17
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Zonguldak Alaplı İncivez altı sahilinde gezen vatandaşlar, biri sahilde diğeri ise denizde 2 ölü yunus görüp, belediyeye haber verdi.
Türker Ulukaya, arkadaşlarıyla sahilde yürürken yunus ölüsüne rastlandığını belirterek, "Sahilde arkadaşlarımızla birlikte gezerken 2 ölü yunus gördük. Birinin boyu 2 metre civarındaydı, diğeri ise denizdeydi, biraz daha küçüktü. Yetkilere bildirdik. Alaplı'da kıyı kesimlerinde son bir haftadır çok fazla yunus görmeye başlamıştık. Balık sürülerini peşinden gidiyorlar sanırım" dedi.
Belediyenin olay yerine gelerek inceleme yapacağı belirtildi.
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