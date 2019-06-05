1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Grip sanılan çocuğun akciğerinden çıkan şok etti

İzmir'de, ailesinin soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki çocuğun akciğerinde tespit edilen 7 milimetre büyüklüğünde fıstık operasyonla çıkarılarak, çocuk sağlığına kavuşturuldu.
 05 Haziran 2019 18:29
Yazdır
Grip sanılan çocuğun akciğerinden çıkan şok etti

İzmir Bayraklı ilçesinde yaşayan Cafer ve Zehra Sarıkaya çifti 2 yaşındaki çocukları İbrahim'i geçen çarşamba öksürük ve hırıltı şikayetiyle aile hekimine götürdü.

Muayenede küçük çocuğun sol akciğerindeki sesten şüphelenen doktor, ayrıntılı tetkiklerin yapılması için acil olarak tam teşekküllü hastaneye başvurmalarını önerdi.

Bunun üzerine Sarıkaya çifti, özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu tarafından kontrol edilen çocuğun akciğerinde 7 milimetrelik bir cisim tespit edildi.

Çocuğun sol akciğerindeki fıstık bronkoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

Tedavisi tamamlanan minik İbrahim, evine gönderildi.

"SOĞUK ALGINLIĞI ZANNETMİŞTİK"

Baba Cafer Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Doktorların çocuğunu kurtarmak için büyük mücadele verdiğini belirten Sarıkaya, "Hastaneye gittiğimizde fıstığın soluk borusunun ardından İbrahim'in akciğerini tıkadığından bilgimiz yoktu. Soğuk algınlığı zannetmiştik. Durumu acil dediler, bana eşim çocuğumuzun akciğerinde bir cisim olduğunu söyledi. Doktorlar operasyonun ciddi olduğunu, akciğerlerinde o parçayı çıkaracaklarını söyledi. O an çok korktum." dedi.

Sarıkaya, çocuğunun ameliyathaneye alınmasının ardından çıkıncaya kadar dua ettiğini, esas şoku ise akciğerinden fıstık parçası çıkınca yaşadıklarını ifade etti.

Ailecek zaman zaman akşamları fıstık yediklerini anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"En çok sevdiğim kuruyemiş fıstıktır. Bu olay beni ve eşimi çok etkiledi. Artık oğlumuz büyüyünceye kadar evime fıstık almayacağım. Evladımı o şekilde nefes almakta güçlük çekerken gördüğüm için hala kendime gelemedim. Çok şükür doktorlarımızın zamanında müdahalesi sayesinde oğlum sağlığına kavuştu."

Anne Zehra Sarıkaya da çocuğuna artık fıstık yedirmeyeceğini vurgulayarak, "Çocuğumuz nefes alırken güçlük çekiyordu, yemek yerken tıkanıyordu. Su verince düzeliyordu. Hastaneye gidince akciğerine fıstık parçası kaçtığını öğrendik. Oğlumu kaybetmekten korktum. Allah kimseye yaşatmasın." şeklinde konuştu.

"KÜÇÜK ÇOCUĞU OLAN AİLELER DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR"

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu da İbrahim'in kendilerine geldiğinde hayati riski bulunduğunu, zaman geçirmeden ameliyata alarak operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İbrahim'in sol akciğerinin fıstık parçası nedeniyle işlevini yerine getiremediğini anlatan Kaptanoğlu, şöyle devam etti:

"Genel anestezi altında ağızdan bir ışıklı boru soktuk, ardından parçayı çıkardık. En büyük şansımız akciğerin sağ tarafının çalışması oldu. Bu cisim çıkartılmasaydı bir süre sonra akciğeri ya da parçalanıp soluk borusunu tıkayabilirdi. Ülkemizde özellikle yaz aylarında kuruyemiş tüketimi artıyor. Küçük çocuğu olan ailelerin dikkatli olmaları gerekiyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de 'sarıkız' paniği
05 Haziran 2019 18:25		 Kıyıya vurdu, inceleme başlatıldı!
05 Haziran 2019 18:17
Kastamonu'da dolu yağışı etkili oluyor
05 Haziran 2019 18:13		 Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
05 Haziran 2019 18:00
Son anda otomobilden atlamayı başardı
05 Haziran 2019 17:27		 Yediemin otoparkındaki araçlar yandı
05 Haziran 2019 17:23
Otobüsün çarptığı adam bariyerlere sıkışarak can verdi
05 Haziran 2019 16:51		 Akçakoca'da sahilleri tıklım tıklım
05 Haziran 2019 16:39
Amasra'ya bir günde nüfusunun 10 katı tatilci geldi
05 Haziran 2019 16:23		 Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde dumanlanma
05 Haziran 2019 16:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
Zayıflama çayı öldürüyordu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
Babaya hediye almak 2
Biyolojik savaş 3
Sarı fırtına 1
becayiş isteği 1
arefe günü alışveriş çılgınlığı 3
kan emici 2
Mutlu bayramlar 4
eğitim sistemi 2
Mihriban 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam