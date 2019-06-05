Ahi Evran Üniversitesi'nden kişiye özel ilanlar

Memurlar.net olarak sıklıkla gündeme taşıyarak küçük bir nebzede olsa farkındalık yarattığımız kişiye özel öğretim üyesi ilanlarının bir yenisini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ekledi.

İlgili üniversite tarafından verilen öğretim üyesi ilanına başvuracak adayların doğrudan çalışma alanları yazılarak başka adayların başvuru yapmalarına imkan dahi verilmedi. İlan edilen kadrolara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İŞTE O KADROLARDAN BAZILARI

Yukarıda gördüğünüz ilanların tamamı maalesef kişiye özel olup, üniversite tarafından alınması planlanan kişilerin dışında başkaca bir adayın başvurması mümkün değildir!

Halbuki, 12 Nisan 2019 tarihinde sizlere duyurduğumuz; Yükseköğretim Denetleme Kurulunun kişiye özel ilanlarla bilgi notunda; "Üniversitelerin akademik personel alımı için ilana çıktığı kadrolara ilişkin olarak ek koşullar belirlediği, ancak söz konusu ek koşulların bir adayı işaret edecek biçimde spesifik olarak belirlendiği ve böylece ilana diğer adayların katılımın engellendiği, ilanlara konulan ek koşullar yoluyla belirli kişilerin alınarak üniversitede kadrolaşmaya gidildiği şeklinde iddialar yer almaktadır. Yapılan inceleme ve soruşturmalarda Üniversiteler tarafından çıkılan bazı ilanlarda yer alan ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunduğu ve hatta bazı atamalar için doğrudan ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya da doktora tez başlıklarının ek koşul olarak belirlendiği , bazı ilanlarda bilimsel kalite ve bilim disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici koşullar belirlendiği görülmüştür. Üniversitelerin çıkmış olduğu ilanlarda belirlediği ek koşulların kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasanın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aykırılık teşkil edeceği, tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından atama işleminin iptal edileceği, buna bağlı olarak üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı ve kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı, söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağı açıktır" ifadesi yer almıştı!

Ancak, üniversitelerde bu uygulama o kadar sıradanlaşmış ve alışılagelmiş ki üst kurumların uyarılarına rağmen kişiye özel öğretim üyesi ilanlarının bir anda yok olması hakikaten zor gözüküyor!