Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
|06 Haziran 2019 00:02
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Bildiğiniz gibi, 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarına öğrenci alımları üniversiteler tarafından bireysel olarak kendi internet adreslerinde ilan edilmektedir.
Adaylar üniversitelerin internet adreslerinde yer alan ilandaki şartları taşımaları halinde başvurularını doğrudan şahsen, posta veya elektronik yollarla üniversitelere yapmaktadırlar.
Ancak, bir üniversitemiz vatandaşa zaten sunması gereken bir hizmet için ayrıca bir de "BAŞVURU ÜCRETİ" almaktadır. Bu üniversitemizin adı bir devlet yükseköğretim kurumu olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi!
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne alınacak lisansüstü öğrenci alım ilanları incelendiğinde, lisansüstü programlara başvuru için adaylardan 50 TL ücret istenmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ücreti yatırıp makbuzu online başvuru sistemine yüklemedikleri takdirde müracaatlarının kabul edilmeyeceği uyarısı da kılavuzda yer almaktadır.
Ülkemizde bulunan köklü yükseköğretim kurumları dahil olmak üzere birçoğunda yer almayan bu başvuru ücreti uygulamasının hangi mantıkla ve yasal çerçevede Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapıldığını bilemiyoruz. Zaten ÖSYM'nin sınav ücretlerinin her geçen gün artması ile birlikte ALES, YDS, KPSS gibi merkezi sınavlara sürekli başvuru ücreti yatırmaktan bıkan adaylardan bir de lisansüstü eğitime müracaatta para istenmesi doğru bir uygulama değildir!
Dolayısıyla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin döner sermayesine gelir olarak yatırılan bu başvuru ücreti uygulamasının bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır!
Yavuz Selim KAPLAN
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