1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!

Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında adaylardan başvuru ücreti alması doğru bir uygulama değil!
 06 Haziran 2019 00:02
Yazdır
Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!

Bildiğiniz gibi, 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarına öğrenci alımları üniversiteler tarafından bireysel olarak kendi internet adreslerinde ilan edilmektedir.

Adaylar üniversitelerin internet adreslerinde yer alan ilandaki şartları taşımaları halinde başvurularını doğrudan şahsen, posta veya elektronik yollarla üniversitelere yapmaktadırlar.

Ancak, bir üniversitemiz vatandaşa zaten sunması gereken bir hizmet için ayrıca bir de "BAŞVURU ÜCRETİ" almaktadır. Bu üniversitemizin adı bir devlet yükseköğretim kurumu olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne alınacak lisansüstü öğrenci alım ilanları incelendiğinde, lisansüstü programlara başvuru için adaylardan 50 TL ücret istenmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ücreti yatırıp makbuzu online başvuru sistemine yüklemedikleri takdirde müracaatlarının kabul edilmeyeceği uyarısı da kılavuzda yer almaktadır.

Ülkemizde bulunan köklü yükseköğretim kurumları dahil olmak üzere birçoğunda yer almayan bu başvuru ücreti uygulamasının hangi mantıkla ve yasal çerçevede Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapıldığını bilemiyoruz. Zaten ÖSYM'nin sınav ücretlerinin her geçen gün artması ile birlikte ALES, YDS, KPSS gibi merkezi sınavlara sürekli başvuru ücreti yatırmaktan bıkan adaylardan bir de lisansüstü eğitime müracaatta para istenmesi doğru bir uygulama değildir!

Dolayısıyla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin döner sermayesine gelir olarak yatırılan bu başvuru ücreti uygulamasının bir an evvel kaldırılması doğru olacaktır!

Yavuz Selim KAPLAN
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TSMF'den kayyum ücretlerine ilişkin açıklama
05 Haziran 2019 23:01		 Erciyes'te teleferiklerin örümcek adamları
05 Haziran 2019 22:44
Valilik turistleri okul pansiyonlarına yerleştirdi
05 Haziran 2019 21:23		 Yusufeli Belediye Başkanı mazbatasını aldı
05 Haziran 2019 20:41
'Hudut Kartalları' bayramda görev başında
05 Haziran 2019 20:08		 Emniyet Genel Müdürü denetimlerini sürdürüyor
05 Haziran 2019 19:48
Aile Bakanlığı'nın sosyal medya çalışma grubu tespitlerine devam ediyor
05 Haziran 2019 10:36		 Kural tanımaz sürücüler, denetimlerden kaçamadı
04 Haziran 2019 23:48
5 milyon memur toplu sözleşmeyi bekliyor
04 Haziran 2019 23:43		 KDK'den 'öğretmen mülakatı' kararı
04 Haziran 2019 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Lisansüstü öğrenci başvurularında 50 TL alan üniversite!
6 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıktığı kızlarla övünen erkek 4
uçtu uçtu 1
Elden düşme 1
arefe günü alışveriş çılgınlığı 2
yüzünden düşen bin parça 1
Bob Ross 2
Mihriban 2
gerçeği gözden kaçırmak 1
kızdığını yapmak 3
Babaya hediye almak 4
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam