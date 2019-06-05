1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu

Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın evlerinin çatı katında çamaşır ipiyle asılı halde ölü bulundu.
 05 Haziran 2019 18:55
Yazdır
Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıllık evli olduğunu öğrenilen 20 yaşındaki Halime Sicim evlerinin çatı katında çamaşır ipi ile asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı bulunduğu yerden indirilen Halime Sicim'in öldüğü tespit edildi. Olay jandarmaya haber verildi. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 19:24		 Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı
05 Haziran 2019 19:16
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 17:31		 Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı
05 Haziran 2019 17:07
İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar
05 Haziran 2019 16:59		 Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...
05 Haziran 2019 16:47
Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu
05 Haziran 2019 16:11		 Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı
05 Haziran 2019 14:55
İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaşında çocuk öldü
05 Haziran 2019 14:47		 Kırşehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Haziran 2019 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:08 - 'Hudut Kartalları' bayramda görev başında20:04 - Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı20:00 - Türkiye'nin nitelikli teknik elemanları bu okulda yetişiyor19:56 - Şile Saklıgöl, bayram tatilinde doldu taştı19:52 - Sinop için 'sağanak ve dolu uyarısı'19:48 - Emniyet Genel Müdürü denetimlerini sürdürüyor19:44 - Termal otellere 'bayram dopingi'19:40 - Cezaevinde öğrendi, şimdi Avrupa'ya ihraç ediyor19:36 - Vatandaşlar Türkiye'nin Maldivleri'ne akın etti19:32 - Yüzde 55'i bitti! Kent cazibe merkezi haline gelecek
19:28 - Uzun kuyruklar oluştu! Yiyen vazgeçemiyor19:24 - Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti19:20 - Akşener: Kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor19:16 - Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı19:12 - Doktor hatası, genç kızın hayatını kararttı iddiası19:08 - Sinop'a bayramda ziyaretçi akını19:04 - Türk-İş: Kıdem tazminatımız bizim son kalemiz18:55 - Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikolojik şiddet 1
Bob Ross 2
Mutlu bayramlar 4
netten film indirip izlemek 1
eğitim sistemi 2
Mihriban 3
keten helva 1
vedat muriqi 1
becayiş isteği 1
Kendi doğrularımız 2
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam