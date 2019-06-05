Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu
Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın evlerinin çatı katında çamaşır ipiyle asılı halde ölü bulundu.
|05 Haziran 2019 18:55
|Yazdır
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıllık evli olduğunu öğrenilen 20 yaşındaki Halime Sicim evlerinin çatı katında çamaşır ipi ile asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı bulunduğu yerden indirilen Halime Sicim'in öldüğü tespit edildi. Olay jandarmaya haber verildi. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 19:24
|Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı
05 Haziran 2019 19:16
|Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 17:31
|Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı
05 Haziran 2019 17:07
|İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar
05 Haziran 2019 16:59
|Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...
05 Haziran 2019 16:47
|Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu
05 Haziran 2019 16:11
|Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı
05 Haziran 2019 14:55
|İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaşında çocuk öldü
05 Haziran 2019 14:47
|Kırşehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Haziran 2019 14:15