Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı
|05 Haziran 2019 19:16
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Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurtoğlu, yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Başkarakol kavşağında iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi.
Devriye ekibinde görevli polislerin müdahale ettiği kavgada kim tarafından kullanıldığı henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Kurtoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Ekrem Kurtoğlu, yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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