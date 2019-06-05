1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı

Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tabancayla vurularak, ağır yaralandı.
 05 Haziran 2019 19:16
Yazdır
Kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis ağır yaralı

Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu (39), tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurtoğlu, yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Başkarakol kavşağında iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Devriye ekibinde görevli polislerin müdahale ettiği kavgada kim tarafından kullanıldığı henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Kurtoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Ekrem Kurtoğlu, yoğun bakımda tedaviye alınırken, kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 19:24		 Samsun'da 2 yıllık evli genç kadın iple asılı bulundu
05 Haziran 2019 18:55
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti
05 Haziran 2019 17:31		 Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı
05 Haziran 2019 17:07
İstanbul Havalimanı yolunda hareketli dakikalar
05 Haziran 2019 16:59		 Kafa kafaya çarpıştılar! Kahreden tesadüf...
05 Haziran 2019 16:47
Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu
05 Haziran 2019 16:11		 Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı
05 Haziran 2019 14:55
İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaşında çocuk öldü
05 Haziran 2019 14:47		 Kırşehir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Haziran 2019 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Çanlar dolar için çalıyor
Yıldırım ile İmamoğlu kozlarını paylaşacak
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma
BAE adına çalışan ajandan 15 Temmuz itirafı: Önceden biliyordum
Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
Tatlı yiyen asansöre binmesin
Niğde'de kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Yeni yasa geliyor! Artık tatile giderken...
MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3,5 milyon kişi katıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arefe günü alışveriş çılgınlığı 3
psikolojik şiddet 1
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 1
yüzünden düşen bin parça 1
Sözlüğün anasını ağlatmak 3
vedat muriqi 1
netten film indirip izlemek 1
panathiniakos 1
çıktığı kızlarla övünen erkek 6
Binali Yıldırım 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam