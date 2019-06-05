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Akşener: Kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) soruşturma açılan sandık kurulu başkanlarının 23 Haziran'da görevlerine devam edeceğine ilişkin kararıyla ilgili, "Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor.
 05 Haziran 2019 19:20
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Akşener: Kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) soruşturma açılan sandık kurulu başkanlarının 23 Haziran'da görevlerine devam edeceğine ilişkin kararıyla ilgili, "Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Esas olan seçmenin ondan uzak durmasıdır. Biz siyasilerin, seçmenin kafasının karıştırılmasına yönelik davranış biçimlerini engellemesi gerekiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, Ramazan Bayramı'nın ülkeye hayır, bereket, barış ve birlik getirmesini diledi.

'İMAMOĞLU, 16 MİLYONUN ADAYI OLDU'

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Akşener, "Hem partimizin, hem de benim İstanbul'da yaptığımız çalışmalarda, Sayın İmamoğlu bu seçimi kazanacak gibi görünüyor. Her ilçeye seçim günü 4 milletvekili düşecek. Her sandığın başında bir avukat arkadaşımız görevli olacak. Dolayısıyla milletimizin bu milli irade gaspına, bu milli irade hırsızlığına bir cevap vereceğini biliyoruz. Sayın İmamoğlu, sadece 'Millet İttifakı'nın adayıyken şu anda 16 milyon İstanbullunun adayı olmuştur. Her şey iyi ve güzel olacak" dedi.

'İMAMOĞLU, BU SEÇİMİ KAZANACAK'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, YSK'nın soruşturma geçiren sandık kurulu başkanlarının 23 Haziran seçiminde de görev yapacağına ilişkin kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz önce YSK'nın gerekçesinde gerekçe bulamadık. Daha sonra 'iptal gerekçesi' diye iddia edilen konunun aynen tekrar edildiğini gördük. İstanbul il başkanımız ve il teşkilatımız, bazı ilçelerde memur olmayan başkanların atandığını fark edip ilçe seçim kurullarına yönelik müracaatta da bulundular. Bazı ilçeler kabul etti, bazıları reddetti. Onlarla ilgili de il seçim kuruluna müracaat ettiler. Yani korkunun ecele faydası yoktur. Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Esas olan seçmenin ondan uzak durmasıdır. Biz siyasilerin, seçmenin kafasının karıştırılmasına yönelik davranış biçimlerini engellemesi gerekiyor. Ve seçmen görevini yapacak. Seçmen görevini yaptığı takdirde göreceksiniz, Sayın İmamoğlu bu seçimi kazanacaktır. Ve çok merak ediyorum, Sayın Erdoğan bu defa bu karara 'amenna' diyecek mi?"

Akşener, başka bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki hiçbir sözünü anlamadığını belirterek, "Bir tek, 'Ne pahasına olursa olsun, İstanbul'u istiyorum' tavrını anlıyorum. Sebebi üzerine baktığım zaman, bu işin çok duygusal olduğu anlaşılıyor. Yandaşın kazan kazan oynadığı bir sistemi elinden bırakmak istemiyor. 'Milletin adamı' diye gelip, muktedirlerin 'Sen muhtar olamazsın' dedikleri Sayın Erdoğan, bu millet tarafından başbakan, cumhurbaşkanı ve başkan edildikten sonra 'Hayır siz o kadar iyi bilmiyorsunuz ahali, ben daha iyi biliyorum' deyip milli iradeyi gasp etmesi, sandığı tekmelemesi, göreceksiniz ki 23 Haziran'da sonuçları nasıl etkileyecek?"

Görüntü Dökümü:

-Akşener'in partililerle bayramlaşması

-Akşener'in açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gö

DHA
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