Termal otellere 'bayram dopingi'

Yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen Afyonkarahisar'daki termal oteller, Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 dolulukla misafirlerine hizmet veriyor.

Akrones Termal Otel Genel Müdürü Ünal Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinin önceden 9 gün olarak açıklanmasının termal otellere yoğun ilgi oluşturduğunu söyledi.

Otellerindeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten Özgen, şöyle konuştu:

"Termal otelimizdeki misafirlerin güzel bir tatil geçirmesi için önceden tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Animasyon ekiplerimiz, bayrama özel müzik ve eğlence programları hazırladı. Yine, mutfak ekiplerimiz lezzetli menülerini hazırladı. Bayramın ikinci günündeyiz ve otelimiz tamamen dolu durumda. Tatilcilerin termal otellerimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz."

Özgen, Afyonkarahisar'da termal turizmin sadece kış aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca devam ettiğini vurguladı.

Termal otellerdeki tatilin sağlık ve eğlence yönünden değerlendirildiğini aktaran Özgen, "Afyonkarahisar son dönemde 'termalin başkenti' olarak nitelendiriliyor. Termal denilince ilk akla gelen şehirdir. Termal tatil isteyenler ilk sırada Afyonkarahisar'dan yana tercihlerini kullanıyor. Diğer illerde de termal turizm artıyor. Yani Türkiye'de termal turizm artık herkesin gereksinimi haline geldi." diye konuştu.

İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan da otellerindeki doluluk oranının maksimum seviye ulaştığına işaret ederek, "Bayram dolayısıyla otelimizdeki tatilcilere özel konseptler hazırladık. Yoğunluğumuz çok güzel, yüzde 100 doluyuz. Bayram tatili boyunca canlı müzik ve çeşitli eğlenceli aktiviteler sunuyoruz. Bunlar da termal otellere ilgiyi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Korel Termal Otel Genel Müdürü Ümit Uysal da 9 günlük bayram tatilinin turizm sektöründe doping etkisi yarattığını belirterek, "Termal turizmin en yoğun olduğu dönemi yaşıyoruz. Bayram boyunca, misafirlerimize deniz turizmini aratmayacak imkanların yanı sıra sağlık ve şifa olanakları sunuyoruz." dedi.

- "Ailece keyifli vakit geçiriyoruz"

Kente Kayseri'den gelen Ahmet Salim Köseoğlu da sağlık ve şifa için bayram tatilini Afyonkarahisar'da geçirdiğini ifade etti.

Tatilinin çok eğlenceli geçtiğini anlatan Köseoğlu, şunları söyledi:

"Sabahları termal havuz, akşamları mükemmel eğlence yaşıyoruz. Ailecek keyifli vakit geçiriyoruz. Bayram olduğu için otelde de yoğunluk var. Bildiğim kadarıyla Afyonkarahisar'daki bütün termal oteller dolu. Bunda da bayram tatilinin uzun olmasının etkili olduğunu düşünüyorum."

İstanbul'dan gelen Buse Oktay da ailesiyle termal tatili tercih ettiklerini vurgulayarak, "Termal tatile geldiğiniz zaman insan vücudu yenileniyor. Hatta şifa kaynağı olduğu için çeşitli hastalıklara da iyi geliyor. Burada vakit çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Animasyon ekipleri sayesinde ailecek çok eğleniyoruz. Çeşitli spor aktiviteleri, kür, cilt bakımı gibi pek çok artıları var. Tatilde burada olmaktan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.