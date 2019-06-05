Sinop için 'sağanak ve dolu uyarısı'
Sinop'ta, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu bekleniyor.
|05 Haziran 2019 19:52
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Sinop'ta, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sinop'un Boyabat ilçesinde, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu görüleceği tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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