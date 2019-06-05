Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı
|05 Haziran 2019 20:04
|Yazdır
Türkiye'de elektrik abonesi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 2,7 artarak 44 milyon 15 bin 531'e yükseldi.
AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinden derlediği bilgilere göre, elektrikte en fazla abone 35 milyon 925 bin 970 ile meskenler grubu olarak belirlendi.
Mesken abonelerini, 7 milyon 22 bin 49 aboneyle ticarethane, 651 bin 104 aboneyle tarımsal sulama, 349 bin 568 ile aydınlatma ve 66 bin 840 aboneyle sanayi grupları izledi.
Böylece, geçen yıl martta 42 milyon 861 bin 729 olan toplam elektrik abonesi sayısı bu yıl martta yüzde 2,7 yükselerek 44 milyon 15 bin 531'e çıktı.
Söz konusu dönemde mesken aboneleri sayısında yüzde 3,13, ticarethane abonelerinde yüzde 0,51, tarımsal sulama abonelerinde yüzde 2,75, aydınlatma abonelerinde yüzde 2,11 ve sanayi abonesi sayısında da yüzde 7,22 artış gerçekleşti.
- Sanayide elektrik tüketimi düştü
Sanayide elektrik tüketimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalarak 22,3 milyon megavatsaate geriledi. Geçen yılın ocak-mart döneminde sanayi abonelerinin faturalanan elektrik tüketimi 24,8 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.
Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 42'sine karşılık gelen sanayi abonelerinin faturalanan elektrik tüketimi geçen yıl aylık ortalama 8 milyon megavatsaat olarak tespit edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Termal otellere 'bayram dopingi'
05 Haziran 2019 19:44
|Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı
05 Haziran 2019 18:04
|Mayıs ayında 17 milyon yolcu uçtu
05 Haziran 2019 14:19
|İhracatta 1 milyar dolar için geri sayım başladı
05 Haziran 2019 14:11
|Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı
05 Haziran 2019 12:57
|Dolar son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
05 Haziran 2019 12:02
|50 milyar lirayı altına yatırdık
05 Haziran 2019 11:20
|En anlamlı 'evet'in maliyeti 20 bin liradan başlıyor
05 Haziran 2019 11:18
|TESK'ten 'her şey dahil sistemi kaldırılsın' talebi
05 Haziran 2019 10:58
|Kara yollarında durum
05 Haziran 2019 09:20