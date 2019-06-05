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'Hudut Kartalları' bayramda görev başında

EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı.
 05 Haziran 2019 20:08
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'Hudut Kartalları' bayramda görev başında

EDİRNE'de Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda Ramazan Bayramı sevinci yaşandı. 'Hudut Kartalları' bayramlaşma sonrasında Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör köpek 'Zaim' ile devriye görevine çıktı.

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda görev yapan 'Hudut Kartalları' Ramazan Bayramı sevinci yaşadı. FETÖ/PYD üyeleri başta olmak üzere diğer terör örgütleri ve kaçak göçmenlerin Bulgaristan'a kaçmak istedikleri sınırın sıfır noktasında başarı ile görev yapan Mehmetçikler, bugüne kadar çok sayıda terör örgütü üyeleri ve kaçak göçmenleri yakaladı. Sınırda göz açtırmayan Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda da görevleri başında günün 24 saati termal kameralarla Bulgaristan sınırını gözetleyip, 'Zaim' isimli dedektör köpekle devriye gezdi. Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Mevlüt Şahin, Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda bayram namazının ardından askerlerin tek tek bayramlarını kutladı. Mehmetçikle bayramlaşan Yüzbaşı Şahin, şunları söyledi: "Değerli silah arkadaşlarım, bugün burada bayram münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Unutmayın ki bayramlar dini ve milli duygularımızın pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin geliştiği en önemli günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyor sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör köpek 'Zaim' isimli köpekle devriye görevine çıktı. Eller tetikte olan Mehmetçikler, 30 dereceyi aşan sıcaklıkta Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye görevini yerine getirdi. Görev nedeniyle ailesiyle görüşemeyen Mehmetçikler de, Bölük Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Şahin'in cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.

DHA
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