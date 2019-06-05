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Toplu mesajlar tepki görüyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitlelerin iletişim biçiminin de değişmesi, bayram gibi özel günlerde ortaya çıkan 'tebrikleşme' sürecini olumsuz etkiledi. Bir dönem herkesin tercih ettiği kısa mesaj yollamaya ya da toplu mesaj paylaşımı günümüzde eski cazibesini yitirdi. Sosyal medya uzmanlarına göre herkese atılan mesajlar kullanıcıyı 'özel' hissettirmiyor ve bu nedenle de atılan kişiye tepki dahi doğurabiliyor.
 05 Haziran 2019 20:13
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Toplu mesajlar tepki görüyor

Günümüz dünyasında sahip olunan kitle iletişim araçları ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte adeta 'cebimize sığan' koca bir dünya, özellikle bayram dönemlerinde kimi iletişim kazalarını da beraberinde getiriyor.

Son yıllarda giderek daha fazla kişinin sormaya başladığı 'Nerede o eski bayramlar?' sorusu, birbirlerine tebrik mesajı atan milyonları da yakından ilgilendiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda oldukça yaygın olan SMS gönderiminin yerini, kullanıcı sayısı her geçen gün artan Whats App, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram ve benzer uygulamalardan atılan mesajlar aldı.

Toplu mesajlar samimi bulunmuyor

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Doç.Dr. Levent Eraslan, bayramda sürekli 'dijital' tebrikler alındığını hatırlatarak, internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının toplumsal alışkanlıkları kökten değiştirdiğini vurguladı.

"Sosyal medya ve onun meydana getirdiği bir sosyoloji var" diyen Eraslan, şöyle devam etti:

"Genclerin (dijital yerlilerin) orta yas ve ustu grupların, kadınların, erkeklerin, beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanların, bir baska deyisle herkesin kendi ilgi ve ihtiyaclarına gore kullandıgı bu alanda, yeni iletisim ve etkilesim tarzları olustu.

Elbette gecmis donemlerin iletisim tarzlarının bu yeni dijital yasam alanında olamayacagı da cok acık. Sosyal medya farklı bir dil ve etkili kullanıldıgında olumlu, etkisiz kullanıldıgında da olumsuz sonuclar veren bir yapı.

Günümüzde insanlar sosyal medyayı 'duyuru alanı' olarak kullanıyor. Bu nedenle her türlü üzüntü ve sevinçlerini, istek ve arzularını bu platform üzerinden duyuruyor. Bu 'duyurulardan' biri de bayram günleri."

Standart mesajlar ilgi çekmiyor

Teknoloji geliştikçe, kullanılan araç ve dilin de ona göre değişim gösterdiğine vurgu yapan Eraslan, "Aslında ilk olarak cep telefonları ile başlayan bir süreç. SMS adı verilen iletileri telefonlar akıllandıkça MMS uygulaması, sesli mesajlar, resimli mesajlar, video mesajlar, GİF'ler ve sosyal medya üzerinden atılan iletiler takip etti" şeklinde konuştu.

Çok sayıda kişiye aynı anda atılan şablon mesajları 'değerli hissettirmiyor' yaklaşımıyla ifade eden Eraslan, şunları söyledi:

"Oysa kişiler kendilerini böyle günlerde özel hissetmek istiyor. Bu yüzden mümkün olduğunca birebir telefon görüşmesi özel günlerde daha etkili olabiliyor. Özel günlerde bilinen telefon görüşmesi yerine görüntülü aramalar mekanik havayı dağıtıyor ve bir 'samimiyet' adımı olarak öne çıkıyor. Ancak insanlar bu uygulama biçimini çok yakın oldukları kişiler için tercih ettiklerinden, etkisi de küçük çaplı oluyor."

Eraslan, değişen dünyanın değişen koşullarına uyum sağlamanın önemli olduğunun altını çizerek, "Ancak sahip olduğumuz değerleri de bir şekilde dijital dünyanın türlü olanakları içinde yaşatmak gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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