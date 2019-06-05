İmamoğlu: Ben bir tek anamın kucağını bilirim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Dün birisi Trabzon'da diyor ki 'terörün kucağında', vallahi dedim ben bir tek anamın kucağını bilirim, bir de milletimin değerlerini iyi bilirim." dedi.

Giresun'un Eynesil, Görele ve Tirebolu ilçelerinde vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, daha sonra Giresun Atatürk Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Giresun'da kendisini evinde hissettiğini, mutlu, keyifli ve huzurlu olduğunu belirterek, alandaki vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Siyasete ilk çıktığı günden bu yana "ahlaklı siyaset yapacağız" dediğini anımsatan İmamoğlu, "Siyaset bu ülkede ahlaklı da yapılıyormuşu ben milletimize ispat edeceğim. Tek bir gün bu seçim süresince tek bir gün kötü söz konuşmadım, konuşmayacağım. Sizler beni televizyonlarda izlerken, konuşmalarımı dinlerken, çocuğunuzun kulaklarını kapatmayacaksınız. Diyeceksiniz ki 'gönlüm rahat', ben size ispat edeceğim." diye konuştu.

İmamoğlu, birilerinin kötü sözü gelenek haline getirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Birileri işi gücü bırakmış benimle uğraşıyor. Şimdi bakın size söyleyeyim, seçildim 18 gün görev yaptım ve 18 günde bile İstanbulluya hizmet ettim. Şeffaf, akılcı bir yönetim olduğumuzu ispat ettim, artı gençlerin hayatını kolaylaştırdım, artı insanların daha ucuz yaşaması için adımlar attım. Bu arkadaşlar 18 günlük işlerimi görünce birazcık çıldırdılar, size bir şey söyleyeyim mi? 18 günde çıldırdılar ya size söz veriyorum bin 800 günde, 5 yılda ben onları deli edeceğim, deli olacaklar. Akılları şaşacak."

"Efendim neymiş Ekrem'in soyu, sopu" diyen İmamoğlu, "Benim ailemin kim olduğunu ben biliyorum, benim ailemi Trabzon'da da tanırlar, Görele'de Giresun'da da tanırlar Ordu'da da tanırlar, Türkiye'de tanırlar. Kim olduğumu herkes bilir. Efendim Yunan'mış, Pontus'muş, size bir şey diyeyim mi? Allah akıl versin bunlara."

Ekrem İmamoğlu, şunları aktardı:

"Efendim terör örgütleriyle bağlantısı varmış', şimdi öyle laflar kullanıyorlar ki terörist vesaire, üzülüyorum. Bakın benim kızımın bile biliyorsunuz, açıyorlar YouTube izliyorlar, bakıyorlar ki orada birisi babasıyla ilgili bir şeyler söylüyor, yahu 7 yaşındaki kızım bile izliyor, Allah hem akıl versin hem de hepsini var ya Allah'a havale ediyorum. Bu iftara, bu yalan konuşma huyu kötü bir şey. Bir başladı mı böyle gider. Dün birisi Trabzon'da diyor ki 'terörün kucağında', vallahi dedim ben bir tek anamın kucağını bilirim, bir de milletimin değerlerini iyi bilirim.'

"Nedir onlar" diye soran İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bir şehre hizmet edeceğim, İstanbul'a. Bu şehre hizmet ederken elbette ki o şehrin çıkarlarını, ihtiyaçlarını, projelerini, çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, mutlaka ve mutlaka düşünen projeler anlatacağım, onları vereceğim insanlara ama bir de bağlı olduğum değerler var, nedir? Türkiye'min o güzelim Misakımilli sınırlarına, bu güzel ülkemin bayrağına, havasına, suyuna, doğasına, bu ülkenin kuruluş değerlerine, cumhuriyete, demokrasiye, bu milleti bir arada tutan Misakımilli duygularına, onun komutanlarına, askerlerine, benim dedeme, sizlerin dedelerine, Topal Osman'ına hepsine ve bir şey söyleyeyim mi? Şu güzel çocukların, o kalplerindeki sevginin dünden bugüne gelip yarınlara yürümesi için en büyük temeli atan, en büyük hizmeti veren, bu ülkenin tek lideri Mustafa Kemal Atatürk'e. Ben bu ülkenin değerlerine bağlı bir insanım ve öyle kalacağım."

İmamoğlu, buradaki konuşmanın ardından Piraziz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.